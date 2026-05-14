Quin temps farà l’últim cap de setmana de Temps de Flors a Girona?
Divendres estarà marcat pels ruixats, dissabte serà el dia més estable i diumenge la mostra s’acomiadarà amb possibilitat de pluja
L’últim cap de setmana de Temps de Flors a Girona estarà marcat per una previsió canviant, segons el Meteocat. La mostra floral afronta els darrers dies amb un divendres encara inestable, un dissabte clarament més aprofitable i un diumenge amb més incertesa.
Divendres serà el dia més complicat del tram final del festival. Segons la previsió del Meteocat, la jornada començarà amb alguns ruixats de matinada i un cel força variable durant el matí, amb estones de núvols i algunes clarianes. Tot i això, la inestabilitat tornarà a guanyar pes a partir de la tarda. La previsió apunta a xàfecs entre mitja tarda i el vespre, especialment entre les quatre i les set, quan podrien descarregar amb més intensitat. Les temperatures es mouran entre els 14 i els 19 graus.
El millor dia
Dissabte, en canvi, es presenta com el millor dia per visitar els muntatges florals. El Meteocat preveu una jornada sense pluja a Girona, amb el sol imposant-se durant bona part del dia després d’una matinada amb alguns núvols. L’ambient serà més agradable, amb temperatures que pujaran fins als 21 graus al centre del dia. Per tant, serà la jornada més estable del cap de setmana i la més recomanable per passejar pels diferents espais de Temps de Flors.
Diumenge, coincidint amb l’últim dia de la mostra, la previsió torna a deixar alguns dubtes. Segons el Meteocat, s’espera una màxima de 19 graus i una mínima de 9, amb una probabilitat de pluja del 42%. Això no vol dir que hagi de ploure tot el dia, però sí que hi ha opcions que apareguin ruixats en algun moment.
