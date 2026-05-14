Crònica
El repte de pacificar plaça Catalunya: menys trànsit de pas
Una trentena de veïns participen en l’última trobada oberta del procés impulsat per l’Ajuntament per repensar aquest punt clau de Girona, ordenar-hi millor la circulació i guanyar espai per als vianants
Uns 4.000 vehicles entren cada dia laborable a plaça Catalunya des del carrer del Carme i prop d’un miler acaben accedint al Barri Vell. Aquesta és una de les dades que ahir va marcar el debat al Centre Cultural La Mercè, on l’Ajuntament de Girona va celebrar l’última sessió oberta del procés participatiu per repensar la mobilitat d’aquest punt clau de la ciutat. La trobada, amb una trentena de veïns, va servir per treballar propostes concretes amb un objectiu compartit, el de reduir el trànsit de pas i evitar que la plaça pugui funcionar com una volta de distribució per als vehicles, sense tallar els accessos al Barri Vell ni a les Pedreres.
La sessió va ser la tretzena del procés iniciat a principis de març. Abans d’obrir-la a tota la ciutadania, el consistori ha mantingut reunions amb associacions de veïns, comerciants, hostaleria, el sector del taxi, entitats vinculades a la mobilitat sostenible i organismes situats a l’entorn de la plaça. En total, l’Ajuntament ha convidat unes 43 entitats a dir-hi la seva.
El regidor de Mobilitat i Espai Públic, Isaac Sànchez, va recordar que la reforma de plaça Catalunya ja formava part del pacte de govern i que s’ha dividit en tres fases. La primera, ja en marxa, és l’actuació d’emergència per reforçar les bigues malmeses que sostenen la plaça i ha comportat mesures cautelars, com desviar vehicles pesants o modificar el recorregut de la línia 6 de bus. La segona fase és la reducció del trànsit i la tercera serà la reforma urbanística de l’espai.
Abans del treball per taules, el geògraf i consultor Màrius Navazo va defensar avançar cap a un espai «pacificat», amb prioritat per als vianants, les bicicletes i el transport públic. També va remarcar que el debat no consisteix a prohibir el cotxe, sinó a decidir quins vehicles hi han d’entrar i amb quines condicions.
«Més amunt»
La proposta que va aparèixer amb més força, i que segons Sànchez ja havia sortit en sessions anteriors, va ser col·locar un punt de control més amunt per evitar que tots els vehicles que baixen del carrer del Carme i les Pedreres acabin entrant a plaça Catalunya. La idea és que una part d’aquests cotxes pugui sortir abans cap a altres vials i que l’accés cap al Barri Vell quedi reservat als vehicles autoritzats. «Per aquí passen 4.000 vehicles i per aquí en passen 1.000; si posem el control aquí ja reduïm substancialment el trànsit», va resumir el regidor.
Les taules també van plantejar canvis de sentit per impedir que els vehicles que venen de Pompeu Fabra o de les Pedreres puguin fer tota la volta buscant aparcament o travessant l’espai. Entre les opcions apuntades hi havia conduir part del trànsit cap a Sant Francesc o Casa Cacau, reforçar les càmeres de control i revisar les autoritzacions d’entrada al Barri Vell.
El debat també va evidenciar les dificultats de qualsevol canvi. Alguns veïns van advertir que cal garantir els accessos als aparcaments i evitar que les restriccions acabin traslladant el problema a altres carrers propers. El dia 28 de maig el consistori tornarà a reunir les entitats participants per exposar les propostes escollides.
