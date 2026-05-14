Salt celebra La Saltenca amb el joc com a eina de cohesió social i diversitat cultural
L'Ajuntament de Salt impulsa una dotzena d'activitats del 15 al 30 de maig amb la col·laboració d'entitats i comerços locals
Salt tornarà a posar el focus en la convivència i la cohesió social amb la segona edició de La Saltenca, una proposta impulsada per l’àrea d’Acció Social i Ciutadania que aquest any girarà entorn del joc com a eina de relació entre veïns. La iniciativa, que s’emmarca al voltant del Dia Internacional de la Diversitat Cultural per al Diàleg i el Desenvolupament, es farà del 15 al 30 de maig amb una dotzena d’activitats repartides en diversos espais del municipi i amb la implicació d’entitats, associacions i comerços de Salt.
L’alcaldessa, Cristina Alarcón, defensa que “La Saltenca és una festa que reflecteix molt bé la manera com entenem la convivència a Salt: oberta, participativa i amb ganes de compartir”. Segons afegeix, “el joc és una eina potentíssima per connectar persones de totes les edats i orígens” i permet reforçar “els vincles que fan créixer la comunitat”. Per al govern local, la proposta vol consolidar-se com un espai anual de trobada amb una temàtica diferent a cada edició.
Jocs de taula, curses i activitats literàries
La programació arrencarà el 15 de maig amb aparadors literaris dedicats al joc a les biblioteques públiques Iu Bohigas i Massagran, que es podran visitar fins al dia 30. El mateix dia, a la tarda, l’FNAC de l’Espai Gironès acollirà una sessió de jocs de taula amb les editorials En peu de joc i Asmodee. L’endemà, dissabte 16, es repetiran les partides tant a la mateixa FNAC com a la seu del Club de jocs Cawa.
La setmana següent inclourà un torneig de parxís a l’Estació Jove i una sessió de jocs de taula literaris a la Biblioteca Massagran. També s’han programat curses d’slot a RPM Slot i activitats recreatives a la Fàbrica Jove, amb propostes com billar, futbolí i ping-pong. La Biblioteca Iu Bohigas també acollirà una nova sessió de jocs de taula literaris.
El parc de la Massana, epicentre de la festa
El nucli central de La Saltenca Juga arribarà el 21 de maig, coincidint amb la jornada internacional dedicada a la diversitat cultural. Entre les 15.30 i les 19 hores, el parc de la Massana es convertirà en l’escenari principal de la celebració amb una tarda plena d’activitats dinamitzades per entitats del municipi. Hi haurà propostes com el Rummikub, l’Scrabble en català, el Saltem!, l’Attention i diversos jocs tradicionals catalans. En cas de pluja, les activitats es traslladaran a l’auditori de la Factoria Cultural Coma Cros.
La primera tinenta d’alcalde i regidora d’Acció Social i Ciutadania, Fanny Carabellido, subratlla que “aquesta segona edició consolida La Saltenca com un espai de trobada imprescindible”. Segons apunta, “el joc ens permet relacionar-nos d’una manera natural, divertida i igualitària, i és una eina molt valuosa per fomentar la cohesió social”. Carabellido destaca també la resposta del teixit local: “La resposta de les entitats i comerços ha estat extraordinària, i això demostra que Salt és un municipi viu, participatiu i amb ganes de construir comunitat”.
El tancament arribarà el 22 de maig al passeig Ciutat de Girona, on l’Associació de Veïns del Veïnat dinamitzarà el joc de taula Tower Cube amb la participació dels seus autors, els saltencs Lluís Burch i Àngel Chillarón. Amb aquesta nova edició, Salt torna a reivindicar el joc com a llenguatge compartit i com a via per enfortir el sentiment de pertinença i la vida comunitària.
