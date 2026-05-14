El Tarlà de Girona, intervingut d'urgència per un cargol descargolat al peu esquerre
Fonts municipals han confirmat que s'enfilaran a la figura un cop afluixi la gent per reparar el problema mecànic
El Tarlà de Girona haurà de ser intervingut d'urgència després que se li hagi descargolat un cargol del peu esquerre. A causa d'això, s'ha descol·locat aquesta part, tot i que no ha caigut. Segons expliquen fonts municipals, aquesta figura emblemàtica de la cultura popular gironina, un cop afluixi la gent que passa pel carrer de l'Argenteria aquesta tarda o vespre, s'hi pujarà per arreglar-lo i, llavors, continuarà girant "sense problema".
Cal recordar que el Tarlà d'aquest any és nou i està fet amb una estructura d'alumini. Com mana la tradició, va començar a girar el passat 18 d'abril per donar el tret de sortida a les Festes de la Primavera. El programa de festes fa uns dies que va donar per finalitzat, però el Tarlà continua girant aprofitant un esdeveniment tan multitudinari com Temps de Flors. Ho farà fins diumenge, quan també posarà el punt final de la mostra floral.
La figura va ser un dels temes que va sortir en el torn de precs i preguntes del ple municipal d'aquest dilluns a l'Ajuntament. El regidor del PSC Ferran Rafa va apuntar que "no va poder girar en alguns moments de les festes" i va demanar "més previsió i proves tècniques prèvies" de cara a futures edicions. El tinent d'alcaldia i regidor de Cultura, Quim Ayats, va remarcar que el Tarlà ha patit aquest any un "canvi brutal" i va treure ferro al fet que en "unes hores no hagi funcionat". Ara bé, va assegurar que l'incident no havia estat per "manca de previsió" i va destacar "l'estima" per aquesta figura i que en un futur el preveuen "potenciar més".
Subscriu-te per seguir llegint
- L'alternativa al paper de cuina que cada cop fan servir més llars: neteja millor i ajuda a estalviar
- Una jubilada de 87 anys denuncia la situació de moltes dones que van treballar sense cobrar: 'No cobro res de pensió
- Localitzen 12 fusells d'assalt tipus Kalàixnikov dins d’un Porsche a l'AP-7 a Figueres
- Van a taxar un pis del barri de Pedret de Girona abans de vendre’l i hi troben tres ocupes
- Les infermeres 'ja no callen' i es concentren davant l'hospital Santa Caterina de Salt per reclamar 'condicions dignes
- Comença el muntatge de l'esperada passera per travessar el riu Ter al Gironès
- Mor l’empresari gironí Joan de Llobet
- El requisit de la Seguretat Social que permet jubilar-te als 61 amb 33 anys cotitzats i que molts desconeixen