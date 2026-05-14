Valentes i Acompanyades porta a Girona una exposició contra els matrimonis forçats
La mostra “Les dones no es donen” es pot visitar fins al 29 de maig al Casal Cívic i Comunitari La Rutlla
L’entitat gironina Valentes i Acompanyades, que treballa per prevenir i combatre els matrimonis forçats, ha portat l’exposició fotogràfica “Les dones no es donen” al Casal Cívic i Comunitari La Rutlla de Girona. La mostra es va inaugurar el passat 8 de maig en un acte que també va incloure un col·loqui sobre la necessitat d’erradicar aquesta pràctica, considerada una forma de violència masclista i una vulneració dels drets humans.
L’acte va ser organitzat pels Serveis Territorials d’Igualtat i Feminisme amb l’objectiu de generar espais de conscienciació, debat i conversa al voltant dels matrimonis forçats. Durant la trobada es va posar de manifest la importància de continuar fent xarxa institucional i comunitària per visibilitzar aquesta realitat i garantir que cap dona sigui casada contra la seva voluntat.
L’exposició es podrà visitar fins al 29 de maig, de dilluns a divendres, de 9 del matí a 9 del vespre, al Casal Cívic i Comunitari La Rutlla.
La iniciativa s’emmarca en la tasca de sensibilització que duu a terme Valentes i Acompanyades, una entitat arrelada a Girona que acompanya noies i dones en situació de risc i treballa per defensar el seu dret a decidir lliurement sobre la seva vida.
