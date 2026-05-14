Una vintena de joves de Salt participen en el projecte Barça Activa’t
L’Ajuntament i la Fundació Barça renoven el conveni per oferir 30 places gratuïtes el curs vinent
Una vintena de joves d’entre 12 i 18 anys de Salt han participat aquest curs en el projecte Barça Activa’t, una iniciativa socioeducativa de la Fundació Barça que utilitza l’esport i l’activitat física com a eina per treballar valors educatius i socials. El programa es desenvolupa a través de la metodologia SportNet, que combina pràctica esportiva, treball en equip i dinàmiques de cohesió per fomentar el respecte, la responsabilitat, la convivència, les relacions socials i l’autonomia personal.
Les sessions es duen a terme cada dilluns i dimecres, durant dues hores, a les instal·lacions de l’Institut Vallvera de Salt. Les activitats estan dinamitzades per dos monitors de la Fàbrica Jove i ofereixen als participants un espai estable de trobada, relació i creixement personal a través de l’esport. Ahir a la tarda, l’Institut Vallvera va acollir una roda de premsa amb autoritats locals i responsables de la Fundació Barça per fer balanç del projecte i destacar-ne la importància en la formació dels joves saltencs.
El compromís
L’alcaldessa de Salt, Cristina Alarcón, va agrair el compromís de la Fundació Barça amb el municipi i va remarcar que el Barça Activa’t és «molt més que activitat física». Segons Alarcón, el projecte representa «una oportunitat perquè nois i noies del municipi creixin en valors, trobin referents positius i generin vincles que reforcen la cohesió social». L’alcaldessa també va celebrar la renovació del conveni per poder continuar treballant conjuntament.
El regidor de Joventut i Educació, Adrià Martín, va subratllar que la metodologia SportNet encaixa amb les línies del Pla Local de Joventut de Salt, especialment perquè s’adreça a joves d’entre 12 i 18 anys, una etapa que va definir com a «clau» i «sovint complexa». Martín va defensar que calen «espais educatius i motivadors» i va destacar que l’esport és «una eina potentíssima per treballar valors i per generar comunitat».
El regidor també va posar com a exemple el cas d’un dels monitors del projecte, Bakkari, que abans havia estat usuari del Barça Activa’t, després va passar per diverses formacions de la Fàbrica Jove de Salt i ara n’és monitor. «És un fet que ens enorgulleix profundament», va afirmar Martín.
La responsable d’Aliances de la Fundació Barça, Mireia Riera, va explicar que el programa té una mirada transversal i treballa tres línies: la pràctica esportiva a través de SportNet, les experiències educatives per fomentar hàbits saludables i habilitats personals, i els projectes participatius comunitaris. A Salt, aquest vessant comunitari s’ha concretat en una crida per recollir bicicletes, arreglar-les i vincular-les amb la Comucleta i el Prestatge de Salt, el servei de préstec d’objectes impulsat des de l’Ateneu.
L’Ajuntament de Salt i la Fundació Barça ja han renovat el conveni de col·laboració per donar continuïtat al projecte durant el curs 2026/2027. El programa disposarà de 30 places gratuïtes per a joves de 12 a 18 anys.
Subscriu-te per seguir llegint
- L'alternativa al paper de cuina que cada cop fan servir més llars: neteja millor i ajuda a estalviar
- Localitzen 12 fusells d'assalt tipus Kalàixnikov dins d’un Porsche a l'AP-7 a Figueres
- Van a taxar un pis del barri de Pedret de Girona abans de vendre’l i hi troben tres ocupes
- Les infermeres 'ja no callen' i es concentren davant l'hospital Santa Caterina de Salt per reclamar 'condicions dignes
- «Flick ha demostrat que no tot és tenir diners i estrelles»
- Carta d'una lectora: 'Els partits que varen aprovar aquest sistema, es varen ben lluir
- Confinades 1.700 persones en un creuer a Bordeus després de la mort d'un passatger i la sospita d'un brot de norovirus
- El Girona cau al pou després de la victòria del Llevant