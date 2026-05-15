Educar els fills en l’era de les xarxes socials: un repte amb acompanyament i criteri
El pròxim 4 de juny Diari de Girona organitza una sessió que comptarà amb la intervenció de la psicòloga i psicoterapeuta, Elisenda Pascual
Educar com a mare i pare en l’època de les xarxes socials és un repte nou, però no és un repte impossible. Les pantalles, els mòbils i les plataformes digitals formen part de la vida quotidiana dels infants i adolescents, i per això l’educació familiar no pot limitar-se a prohibir o controlar. Cal acompanyar, escoltar i ensenyar a fer-ne un ús responsable. Conscient d’aquesta realitat, Diari de Girona i Prensa Ibérica ha organitzat pel 4 de juny la sessió «L’ofici de ser mares i pares. Educar en l’era de les xarxes socials». L’acte, que tindrà lloc a Espai Fundació «la Caixa» de la plaça Poeta Marquina de Girona i està patrocinat per Toyota Japand 21, Mimma Gallery i Grup Pous, comptarà amb la participació destacada d’Elisenda Pascual, psicòloga, psicoterapeuta i escriptora catalana, especialitzada en criança respectuosa, acompanyament familiar i psicologia evolutiva.
L’assistència a la sessió és totalment gratuïta, però prèviament cal fer una reserva aquí. L’acte tindrà lloc a 2/4 de 7 de la tarda amb obertura de portes mitja hora abans.
En la seva intervenció, Pascual parlarà sobre el que implica créixer en una realitat que ens allunya de l’analògic i dels ritmes orgànics, i de com això modifica la manera que les noves generacions perceben la vida. A més, descriurem la diferència enter ús i abús, dels continguts que entren a través dels mitjans digitals, i de la necessitat d’educar en el límit i la regulació. Educar en temps de xarxes socials vol dir educar en criteri. Cal ajudar els fills a preguntar-se què consumeixen, per què ho comparteixen, a qui segueixen i com els afecta emocionalment. També vol dir ensenyar empatia: darrere de cada perfil hi ha una persona, i les paraules escrites en una pantalla també poden fer mal. En definitiva, ser pare o mare avui exigeix presència, paciència i capacitat d’aprendre. Les xarxes socials canviaran, apareixeran noves aplicacions i nous hàbits, però el més important continuarà sent el mateix: construir confiança, oferir límits i educar perquè els fills puguin moure’s pel món digital amb responsabilitat, respecte i autoestima.
