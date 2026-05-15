Els premis d’Acció Climàtica de Girona impulsen el coneixement acadèmic per a polítiques locals
Martina Sotos rep el primer guardó per un estudi sobre el malbaratament alimentari des d'una perspectiva decreixentista
L’Ajuntament de Girona ha concedit els primers premis universitaris d’Acció Climàtica, una iniciativa amb què vol reconèixer treballs de final de grau i de màster centrats en la mitigació i l’adaptació al canvi climàtic, així com en estratègies de postcreixement aplicades a la ciutat. En aquesta primera edició, el primer guardó, dotat amb 1.000 euros, ha estat per a Martina Sotos Sors pel treball El malbaratament alimentari a Girona: anàlisi crítica, decreixentista i contextual d’un cas d’estudi. El segon premi, amb una dotació de 500 euros, ha recaigut en Norah Marie Kempynck per l’estudi Beyond Growth: Developing a Triadic Framework to Evaluate Municipal Policies. A Girona Case Study, centrat en l’avaluació de polítiques municipals des d’una perspectiva de postcreixement. Els guardons corresponen al curs 2024-2025 i s’entregaran en el marc del Dia Mundial del Medi Ambient, el pròxim 5 de juny, en una jornada que l’Ajuntament organitzarà conjuntament amb la Universitat de Girona.
Segons el consistori, els premis neixen amb la voluntat d’impulsar la recerca acadèmica vinculada als grans reptes de l’emergència climàtica i d’afavorir que aquest coneixement pugui tenir una aplicació directa en les polítiques públiques locals. El regidor d’Acció Climàtica, Sergi Cot, ha destacat que “aquests premis neixen amb la voluntat d’apropar el coneixement acadèmic a les polítiques públiques locals i de generar eines útils per afrontar els reptes climàtics que tenim com a ciutat”. En aquest sentit, ha valorat positivament que els treballs premiats incorporin “mirades innovadores i transformadores sobre qüestions com el decreixement, la sostenibilitat o la reducció del malbaratament alimentari”. Amb aquesta convocatòria, l’Ajuntament vol fomentar que l’alumnat de màster i de grau esculli temàtiques relacionades amb el canvi climàtic i altres processos de transformació ambiental i social que puguin contribuir a fer de Girona una ciutat més resilient i compromesa amb la protecció del medi ambient.
