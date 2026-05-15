Girona acollirà una jornada sobre l'ús del català en el sistema de salut

L’acte es farà el dissabte 23 de maig i reunirà professionals sanitaris, representants institucionals i figures del món cultural

Una sala d'espera en una imatge d'arxiu. / Departament de Salut

Redacció

Girona acollirà el dissabte 23 de maig una jornada per reflexionar sobre la presència del català en el sistema sanitari, els drets lingüístics dels pacients i els reptes que afronten els professionals de la salut en aquest àmbit. L’acte, organitzat per l’associació Salut pel Català, es farà a les 11.30 hores a la Casa de Cultura de Girona i estarà obert al públic.

Amb el títol El català en el sistema de salut: usuaris i professionals, la trobada vol posar sobre la taula la situació actual de la llengua catalana en l’atenció sanitària, la docència i la recerca biomèdica, així com les experiències territorials impulsades a les comarques gironines per reforçar-ne l’ús.

La jornada comptarà amb la participació de professionals sanitaris, representants institucionals i figures del món cultural i social. Entre els ponents hi haurà Marina Geli, metgessa internista i professora de la Facultat de Medicina de la UVic-UCC; Josep Vilaplana, president del Col·legi de Metges de Girona; Jaume Heredia, gerent de la Regió Sanitària de Girona i director dels serveis territorials de Salut; Carme Majó, infermera i referent lingüística de l’hospital Josep Trueta; i Glòria Bassets, directora d’Atenció Primària de la Fundació Hospital d’Olot.

També hi intervindran el llibreter i escriptor Guillem Terribas i l’escriptora Maria Mercè Roca, que participaran en una conversa sobre els drets lingüístics dels pacients. L’acte serà moderat pels cardiòlegs Rafael Masià, vinculat a Salut pel Català a Girona, i Lluís Mont, president de l’associació.

La trobada començarà amb una presentació de Salut pel Català i dels seus objectius. Tot seguit, Marina Geli abordarà la situació del català en el món de la salut, la docència i la recerca biomèdica. El programa continuarà amb les intervencions sobre els drets dels pacients, els plans lingüístics i el paper dels referents a l’àrea de Girona, les accions impulsades a la Garrotxa i els canvis demogràfics i generacionals entre els professionals sanitaris.

