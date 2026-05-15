Polèmica a Salt per una càmera de videovigilància: el PSC demana la dimissió de la regidora de Seguretat
Els socialistes acusen Margarida Gallardo d’haver «mentit» al ple i denuncien que el dispositiu es va instal·lar abans de disposar dels informes i autoritzacions necessaris
El PSC de Salt ha demanat la dimissió de la regidora de Seguretat, Margarida Gallardo, per haver «mentit» al ple sobre la instal·lació d’una càmera de videovigilància al carrer Vilablareix, al polígon Torre Mirona. Els socialistes denuncien un «nyap administratiu i polític» i asseguren que el dispositiu es va col·locar abans de disposar dels informes tècnics i de les autoritzacions preceptives.
Segons el grup municipal socialista, Gallardo va assegurar durant el ple del passat 20 d’abril que existia un informe tècnic que avalava la col·locació de la càmera i que la decisió s’havia consensuat amb l’Ajuntament de Bescanó. El PSC sosté, però, que la documentació que consta a l’expedient indica que tant l’informe tècnic com el plànol d’ubicació de la càmera estan signats el 21 d’abril, és a dir, l’endemà de la sessió plenària. Els socialistes també afirmen que la càmera ja estava instal·lada des del 8 d’abril. Per al regidor del PSC Moisès Tomàs, això demostraria que «primer es va instal·lar la càmera i després es van redactar informes posteriorment per intentar justificar una decisió ja presa».
«Documents fets a corre-cuita»
El grup municipal considera especialment greu que, segons la seva versió, la regidora intentés «vestir de legalitat un expedient ple d’incongruències, improvisacions i documents fets a corre-cuita». En aquest sentit, el PSC denuncia que no consta cap autorització de la Comissió de Control dels Dispositius de Videovigilància de Catalunya ni tampoc cap expedient administratiu que acrediti la suposada coordinació amb l’Ajuntament de Bescanó.
El PSC també critica que la instal·lació no hagués estat aprovada prèviament per la Junta de Govern Local i considera que tot plegat evidencia «un autèntic nyap administratiu impulsat des de la regidoria de Seguretat». «És gravíssim que una regidora menteixi al ple, intenti justificar-ho després amb informes redactats posteriorment i utilitzi els serveis tècnics per intentar tapar una decisió presa sense seguir els procediments legals», ha assenyalat Tomàs.
Per tot plegat, els socialistes reclamen la dimissió immediata de Margarida Gallardo i la retirada cautelar de la càmera fins que disposi de totes les autoritzacions legals pertinents.
Subscriu-te per seguir llegint
- El BOE ho fa oficial: adeu als ciclistes als vorals de les carreteres després de la nova normativa viària
- Una jubilada de 87 anys denuncia la situació de moltes dones que van treballar sense cobrar: 'No cobro res de pensió
- La campiona australiana que farda de Girona i de Temps de Flors
- Comença el muntatge de l'esperada passera per travessar el riu Ter al Gironès
- Girona-Reial Societat: Stuani manté amb vida el Girona (1-1)
- Més de 30 anys junts i dos fills no basten per cobrar la pensió de viduïtat
- Mor l’empresari gironí Joan de Llobet
- El requisit de la Seguretat Social que permet jubilar-te als 61 amb 33 anys cotitzats i que molts desconeixen