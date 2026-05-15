Sant Martí Vell acull un bootcamp musical de la Fundació Princesa de Girona per a una quinzena d'artistes emergents
Els 200 alumnes del Col·legi Sagrada Família de Vilarroja han gaudit d'un concert amb cançons dedicades a la gestió emocional i l'empoderament personal
La Fundació Princesa de Girona ha reunit aquesta setmana a Sant Martí Vell una quinzena de cantants i músics emergents d’arreu de l’Estat en el marc del bootcamp de “Generació art”, una experiència formativa i vivencial centrada en la cultura, la creativitat, la música i el benestar emocional. La iniciativa, organitzada amb la col·laboració de la Fundació Nando i Elsa Peretti, s’ha tancat amb un concert al Col·legi Sagrada Família de Vilarroja, a Girona, davant de 200 alumnes del centre.
Durant l’actuació, els joves artistes han interpretat cançons pensades per treballar el benestar emocional a l’aula. Entre els temes que s’hi han pogut escoltar hi havia Cántale al miedo i La vida es hoy, peces que posen l’accent en valors com la confiança en un mateix, la valentia, la perseverança, el treball en equip, la gestió emocional i l’empoderament personal. El projecte vol situar la música com una eina per transformar i acompanyar els joves.
El bootcamp s’ha desenvolupat a Sant Martí Vell, en l’entorn patrimonial recuperat per la dissenyadora i filantropa Elsa Peretti, i ha combinat formació artística amb activitats orientades al benestar. Durant tres dies, els participants han pres part en tallers de creativitat i improvisació, sessions de ioga i experiències sensorials com la creació de perfums i espelmes, amb la voluntat d’estimular la inspiració i la connexió emocional. El director general de la Fundació Princesa de Girona, Salvador Tasqué, ha destacat que la proposta vol oferir als artistes una experiència transformadora que els permeti “desenvolupar competències clau per al seu futur professional” i, alhora, adquirir eines per al benestar emocional i reforçar el seu propòsit d’“inspirar la joventut a través de la seva música”.
Per la seva banda, el director de la Fundació Nando i Elsa Peretti, Stefano Palumbo, ha subratllat el valor inspirador de Sant Martí Vell, un espai que va ser font de creativitat per a Elsa Peretti i que ara continua acollint noves generacions d’artistes. Els participants formen part de “Generació art”, un programa de la Fundació Princesa de Girona que impulsa joves creadors que utilitzen la música com a eina de transformació social, amb una mirada posada en l’educació, la salut emocional i la generació d’impacte positiu. Durant el primer semestre de l’any, els integrants del programa ja han fet diversos concerts educatius en centres escolars d’arreu d’Espanya.
