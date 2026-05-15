La UdG i Eurecat creen a Girona una unitat de recerca sobre materials compostos

El projecte arrenca amb una inversió inicial de 800.000 euros i s’instal·larà al Parc de Recerca i Innovació de la Universitat

El director general d’Eurecat, Xavier López, i el rector de la UdG, Josep Calbó, formalitzen el conveni de col·laboració. / UdG

Redacció

La Universitat de Girona i el centre tecnològic Eurecat han creat una unitat conjunta de recerca per impulsar el desenvolupament tecnològic i la innovació en l’àmbit dels materials compostos. El projecte, que s’instal·larà a l’edifici Narcís Monturiol del Parc de Recerca i Innovació de la UdG, neix amb l’objectiu de reforçar la transferència de coneixement cap a diferents sectors industrials.

L’acord l’han formalitzat aquest divendres el rector de la Universitat de Girona, Josep Calbó, i el director general d’Eurecat, Xavier López. La iniciativa suposarà una inversió conjunta inicial de 800.000 euros per dotar la nova unitat de les infraestructures necessàries i permetrà articular línies de recerca compartides en l’àmbit dels materials compostos.

La nova estructura dona continuïtat a la col·laboració que el grup de recerca Amade de la UdG i Eurecat mantenen des de fa anys en projectes de recerca i investigació. Aquesta feina conjunta s’ha centrat en el desenvolupament de materials compostos més lleugers i resistents per donar resposta als reptes de la indústria en termes de disseny, eficiència i sostenibilitat, i ha donat lloc a diverses patents conjuntes.

L’excel·lència científica

El rector de la UdG ha destacat que l’acord és “el resultat d’una trajectòria de col·laboració sòlida entre el grup Amade i Eurecat, basada en la confiança, l’excel·lència científica i la voluntat compartida de generar impacte real”. Segons Calbó, la nova unitat contribuirà a consolidar la Universitat de Girona i el seu entorn “com un pol de referència en innovació en materials avançats” i ajudarà a retenir i atraure talent.

Per la seva banda, el director general d’Eurecat ha remarcat que la unitat respon a la voluntat del centre tecnològic de col·laborar amb l’ecosistema de recerca i acostar la innovació al teixit econòmic i industrial. Xavier López ha apuntat que els materials compostos poden actuar com a motor d’innovació en sectors com l’aeronàutica, l’automoció, la salut, el tèxtil, la química i l’energia.

La unitat conjunta comptarà amb investigadors i tècnics especialitzats de la UdG adscrits a l’institut de recerca Amade, dirigit pel professor Pere Maimí, i amb professionals de diferents unitats tecnològiques d’Eurecat. Hi tindran una participació destacada els investigadors de la Unitat Tecnològica de Processos de Plàstic i Compòsits, dirigida per Enric Fontdecaba.

Des de la UdG, el catedràtic Josep Costa ha subratllat l’expertesa de la Universitat en simulació del processat i comportament de compòsits, anàlisi tèrmica de polímers, caracterització mecànica i aplicacions dels compòsits com a reforç d’estructures. Eurecat, per la seva banda, aportarà coneixement en tecnologies de fabricació de compòsits, sensòrica integrada, materials sostenibles i ús d’intel·ligència artificial aplicada al desenvolupament de materials i processos.

