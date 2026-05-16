La ciutadania reclama recuperar el Castell de Montjuïc de Girona amb un gest simbòlic
La ciutadania reclama que el Castell de Montjuïc es converteixi en un museu viu, lloc de memòria i convivència, amb activitats culturals i lúdiques
Més d'una trentena de persones han passat aquest pel Castell de Montjuïc de Girona per demanar recuperar i consolidar l'espai. Els assistents han deixat una flor al recinte del castell simbolitzant l'esperit de Temps de Flors, que aquest diumenge tancarà la 71a edició. Els impulsors de la trobada, el moviment ciutadà Salvem el Castell de Montjuïc, creuen que, amb aquest gest, un "espai històric" s'ha convertit en un escenari "viu, ple de color i significat". Al llarg del matí, la gent que ha anat passant ha intercanviat opinions i idees sobre el futur del castell.
El que vol el moviment és "transformar el castell en un emblema viu de Girona, un lloc de memòria, convivència i orgull per a les futures generacions". Per això, demanen que s'actuï per evitar la degradació de l'espai i el risc d'incendi, al mateix temps que proposen que el castell es converteixi en un museu dedicat a repassar la història del barri de Montjuïc.
Tot això, suposaria una revitalització comunitària de l'espai, ja que hi proposen fer activitats culturals, esportives i lúdiques, al mateix temps que es vol recuperar elements populars, com el minigolf i zones infantils. Finalment, demanen que s'instal·lin senyals informatius i que es faci una gestió adequada de la vegetació per protegir les estructures. D'aquesta manera, el castell passaria a ser un espai "viu, digne i compartit", també amb la implicació de la ciutadania, tal com demanen els impulsors de la iniciativa.
Pla director pel 2027
Els veïns han demanat dignificar l'espai en reiterades ocasions. S'han queixat que cauen fragments de la muralla, de l'acumulació de males herbes i brutícia i, fins i tot, d'activitats incíviques en moments puntuals. En el ple municipal de l'abril, el regidor del PSC Ferran Rafa va advertir d'aquestes denúncies veïnals i va preguntar quines actuacions tenia previst fer el govern al Castell de Montjuïc. El tinent d'alcaldia i regidor de Transició Ecològica i Àrea Urbana, Sergi Font, va avançar que recentment s'havien "marcat" els camins i s'havien "cegat" diferents espais. "Es fa un manteniment pels llocs de pas", va assegurar.
Font va deixar clar que es tracta d'un Bé Cultural d'Interès Nacional (BCIN) i, per això, les intervencions no es poden fer "de forma ràpida ni de qualsevol manera". Tanmateix, va avançar que la "clau" serà quan, el pròxim any, es faci un Pla Director per "veure la intervenció que cal" i, després, "decidir" les actuacions de "millora, reforma i manteniment de tot l'espai monumental".
De fet, l'Ajuntament ha intentat fer millores sense sort. Fa uns anys va licitar unes obres per reformar la zona de la cisterna, que s'havia de convertir en un espai escènic a l’aire lliure amb una millora en els accessos. Tanmateix, la licitació va quedar deserta fins a quatre ocasions. L'últim intent va ser a principis de 2023, i va tenir un preu de sortida de 309.304 euros.
