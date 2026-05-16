Girona avança cap al seu primer aparcament dissuasiu a Mas Gri amb una proposta d'adjudicació de 844.580 euros
L'empresa Agustí y Masoliver SA ha estat la millor valorada de les cinc licitadores per executar el projecte del nou aparcament dissuasiu a l'entrada sud de Girona
L'Ajuntament de Girona ha proposat que l'empresa Agustí y Masoliver SA realitzi les obres per fer l'aparcament dissuasiu de Mas Gri per 844.580 euros, rebaixant el preu inicial, que era de 908.924,22 euros. D'aquesta manera, es fa un pas més per poder fer el primer aparcament d'aquestes característiques a la ciutat, que servirà perquè la gent pugui deixar el cotxe a l'entrada sud i continuï el trajecte amb transport públic, a peu o amb bicicleta fins al centre.
Segons el contracte, hi haurà 222 places per a vehicles i diferencia entre tres tipus d'usuaris. El que tindrà prioritat serà el que vingui de fora la ciutat, aparqui i després agafi l'autobús per anar al centre i l'Ajuntament estudia que aquests usuaris puguin aparcar de forma gratuïta o bonificada. Un altre tipus d'usuari és el de la Clínica Girona, ubicada al costat de l'aparcament, i també pot servir pels veïns que treballen fora de la ciutat i quedin a l'aparcament per fer grup i compartir cotxe.
Cal destacar que l'aparcament tindrà unes barreres que controlaran el pas dels vehicles i una màquina de cobrament automàtica. També s'estudia que hi hagi un sistema de vigilància que no permeti aparcaments de llarga estada. Per fer això, es rehabilitarà l'aparcament que ja hi ha en aquest espai on es faran les obres.
L'objectiu principal és que els que vinguin de fora la ciutat deixin el cotxe a l'aparcament i arribin al centre de la ciutat amb transport públic, a peu o bicicleta
Anys cuejant
Fa anys que els diferents equips de govern que han passat pel consistori parlen del projecte d'un aparcament dissuasiu a Girona. S'han arribat a plantejar zones similar a Domeny (entrada oest) o al sector entre Fontajau i l'hospital Josep Trueta (entrada est) que no han arribat a prosperar. El de Mas Gri estava sobre la taula feia temps, però no es va aprovar el projecte definitivament fins a la tardor de l'any passat. De fet, l'Ajuntament va haver de tornar més de 200.000 euros a l'Estat per no complir amb els terminis dels Fons Europeus Next Generation, tot i que més endavant en va rebre 400.000 per part del Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC).
L'objectiu principal de les obres és descongestionar de vehicles el centre urbà, potenciant la mobilitat sostenible. Per fer-ho, es preveu incloure en la mateixa rotonda de Mas Gri un bus llançadora que portarà als usuaris de l'aparcament cap al centre de la ciutat. Això farà que la part del giratori que ara té tres carrils passi a tenir-ne dos. La finalitat és reduir la velocitat amb la qual els vehicles entren a la rotonda i evitar les llargues cues que pateixen els vehicles que entren al giratori pel carrer Reggio Emilia.
Nou mesos d'obres
Agustí y Masoliver SA ha estat la candidatura més ben puntuada de les cinc que es van presentar en la licitació i es preveu que executi les tasques en nou mesos. Tot això, perquè a part de reformar l'aparcament i reordenar la rotonda també s'haurà de fer un carril bici que connecti la Clínica Girona amb la zona de l'Avellaneda, on també ja hi ha un carril habilitat. El carril bici passarà pel costat dels locals de restauració que s'estan construint en el sector. Per tant, el projecte no serà una realitat, almenys, fins al primer semestre de 2027.
El contracte encara no està adjudicat i Agustí y Masoliver SA tenia set dies hàbils, des del 4 de maig, per presentar tota la documentació necessària després de rebre la puntuació màxima de 100 punts (70 per l'oferta econòmica i 30 pel coneixement del l'àmbit del projecte). Les altres empreses que van presentar oferta són: Constraula SAU (866.113,89 euros), Rubau Tarrés SAU (889.836,70 euros), Construccions Fusté SA (898.017,13 euros) i Aglomerats Girona SA (889.836,81 euros).
