Girona estrena tres aules de natura als barris per apropar la biodiversitat i l’educació ambiental
Amb cobertes vegetals i refugis d'insectes, aquests espais didàctics serviran per a grups escolars i entitats, promovent la consciència ambiental
Les aules de natura dels barris de Pont Major, Torre de Taialà i Can Gibert del Pla ja estan en funcionament i volen acostar la biodiversitat i l’educació ambiental a alguns dels sectors més habitats de la ciutat. L’Ajuntament de Girona i l’entitat La Sorellona han impulsat els tres nous espais, inaugurats aquest matí a l’aula situada a Can Gibert del Pla.
L’alcalde, Lluc Salellas, ha situat el projecte dins l’estratègia GiroNat i ha defensat que aquests equipaments han de servir per “redescobrir el nostre entorn i la biodiversitat de la nostra ciutat” i també per entendre els barris a partir del seu patrimoni natural. “Girona és una ciutat verda i blava i el nostre compromís és posar-ho en valor”, ha remarcat.
El regidor d’Acció Climàtica, Sergi Cot Cantalosella, ha subratllat que la posada en marxa de les tres aules és “una notícia excel·lent per a l’educació ambiental dels infants de la nostra ciutat”. Segons ha destacat, aquests espais han de permetre “acostar la mirada naturalista a la mainada” i reforçar la conscienciació sobre la importància de la natura urbana.
Contenidors convertits en aules
Cada aula s’ha construït dins d’un contenidor marítim reutilitzat, un format que permet obrir i tancar l’espai segons les necessitats. Quan no s’utilitzin, serviran per guardar material sensible com lupes, microscopis o prismàtics. Quan s’obrin, es desplegaran quatre taulells que faran funcions d’espai de treball i d’expositor amb documentació pedagògica.
Els tres equipaments incorporen també una coberta vegetal per millorar el comportament climàtic de l’estructura, així com refugis d’insectes, panells sobre la flora i la fauna de l’entorn i mòduls mòbils amb contingut didàctic interactiu. La voluntat és que puguin ser utilitzats sobretot per grups escolars, però també per associacions i entitats de la ciutat que ho sol·licitin.
Tres barris, tres portes d’entrada a la natura
L’elecció de Pont Major, Torre de Taialà i Can Gibert del Pla respon al fet que són barris molt pròxims a espais oberts i amb entorns rics en biodiversitat, però encara poc coneguts per bona part de la ciutadania. L’objectiu és que aquestes aules actuïn com a punts de referència per descobrir aquests espais tant des del vessant educatiu com des del gaudi a l’aire lliure.
A Pont Major, l’aula s’ha instal·lat al costat del pavelló municipal d’esports i és la més gran de les tres, aprofitant els graons de fusta existents com a bancs. A Torre de Taialà, el nou espai s’ha ubicat en una clariana del carrer de Sant Medir, davant la masia fortificada en ruïnes i la pedrera romana, amb un talús que funciona com a graderia natural.
La iniciativa s’emmarca en el projecte GiroNat, que planteja una renaturalització urbana per convertir Girona en una ciutat més verda, resilient i saludable. El programa, finançat amb fons Next Generation, està coordinat per l’Ajuntament i compta amb el suport
