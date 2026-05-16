Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Temps de Florsagenda GironaGirona FCEscoles GironaInfermeres salut mentalDescens La LligaHabitatges rural
instagramlinkedin

Girona viu una jornada massiva de Temps de Flors amb carrers abarrotats

La ciutat gironina ha experimentat una gran afluència de visitants durant el cap de setmana, omplint els seus carrers i espais emblemàtics

Les imatges de l'últim dissabte de Temps de Flors 2026

Les imatges de l'últim dissabte de Temps de Flors 2026

Veure Galeria

Les imatges de l'últim dissabte de Temps de Flors 2026 / Aniol Resclosa / DDG

Josep Coll

Josep Coll

Girona

Trens a rebentar de gent. Cues llarguíssimes per entrar a la ciutat i, no cal dir-ho, caos per trobar un racó on aparcar. Riuades de persones, de totes les edats, dirigint-se cap al Barri Vell. Un cop allà, els carrers estrets del nucli antic encara ho semblaven més. El cel ennuvolat, el fred i la pluja han donat una treva aquest dissabte matí perquè la gent es decidís a arribar fins a Girona per viure la penúltima jornada d’un dels esdeveniments més emblemàtics de la ciutat: Temps de Flors. I s'han notat, i molt. La combinació de bon temps i dissabte no ha fallat, i la ciutat, especialment el centre, s'ha omplert.

Des de mig matí, el degoteig de visitants ha estat constant. Famílies, parelles, grups d’amics i turistes avançaven lentament pels carrers del Barri Vell, sovint amb el mòbil a la mà i la mirada pendent de cada racó engalanat. Les escales de la Catedral, el cul de la Lleona, la pujada de Sant Martí o els ponts sobre l’Onyar s'han converit, un dia més, en punts de parada obligada. Tothom hi volia la fotografia de record, encara que això impliqués esperar torn o esquivar la multitud.

Cues de gent esperant per entrar als Banys Àrabs.

Cues de gent esperant per entrar als Banys Àrabs. / Aniol Resclosa

També s'ha notat als bars i restaurants. Les terrasses del centre estaven plenes i trobar una taula per dinar o prendre un refrigeri s'ha convertit en una missió complicada per a qui no havia reservat abans. A mesura que avançava el dia, l’ambient de passeig es barrejava amb el de les cues, les converses en diferents idiomes i el trasbals constant de persones que anaven d’un muntatge floral a un altre. El que prometia ser un dia estel·lar, amb un sol radiant, però, s'ha esfumat al migdia i el cel ha quedat mig tapat.

És cert que el mal temps dels últims dies ha passat factura a alguns projectes, que ja no llueixen amb la mateixa força que a l’inici de la mostra. Però l’esperit de Temps de Flors continua intacte: el de redescobrir Girona a través de flors, colors i espais que, durant uns dies, es transformen i conviden a mirar la ciutat amb uns altres ulls.

L'ofrena floral al Castell de Montjuïc.

L'ofrena floral al Castell de Montjuïc. / Aniol Resclosa

Demandes i donació de sang

Coincidint amb Temps de Flors, el moviment ciutadà Salvem el Castell de Montjuïc ha organitzat un acte simbòlic aquest dissabte matí per tornar a demanar la recuperació i consolidació de l’espai. Els més de trenta assistents han deixat una flor al recinte del castell, simbolitzant l’esperit de la mostra floral. Al llarg del matí, la gent que hi ha anat passant ha intercanviat opinions i idees sobre el futur del castell.

El que vol el moviment és «transformar el castell en un emblema viu de Girona, un lloc de memòria, convivència i orgull per a les futures generacions». Així, demanen que s’actuï per evitar la degradació de l’espai i el risc d’incendi, al mateix temps que proposen que el castell es converteixi en un museu dedicat a repassar la història del barri de Montjuïc.

Notícies relacionades i més

Una altra de les activitats paral·leles, però també vinculada a Temps de Flors, és la campanya especial de donació de sang, que es fa duranta tot el dia —i s’allargarà fins aquest diumenge a les dues del migdia— a la plaça de l’U d’Octubre. La iniciativa està impulsada pel Banc de Sang i Teixits i porta per lema «És temps de flors, toca donar sang. Toca rebre vida».

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents