La pista poliesportiva de Fontajau ja encara la recta final
L’Ajuntament preveu que la pista es pugui utilitzar aquest juny, un cop s’hi instal·li l’enllumenat i s’acabi d’adequar l’entorn
La pista poliesportiva de Fontajau ja està pràcticament acabada. L’Ajuntament de Girona ha informat que l’equipament encara la fase final de les obres i que, en les properes setmanes, s’hi instal·larà el sistema d’enllumenat i s’acabarà d’adequar l’entorn. La previsió municipal és que l’espai es pugui començar a utilitzar aquest mes de juny, mentre que a partir del juliol s’hi col·locaran les plaques solars.
La nova coberta ja és visible sobre la pista situada al costat de la Guingueta, un espai llargament reivindicat pels veïns i que ha acumulat anys de retard. El calendari és especialment rellevant perquè Fontajau celebrarà la festa major del barri els dies 19, 20, 21, 23 i 24 de juny, coincidint amb Sant Joan, i la previsió és que aquest any ja pugui disposar de la pista coberta. El president de l’Associació de Veïns de Fontajau, Joan Serra, ja va explicar al març a Diari de Girona que aquest era el compromís a què s’havia arribat amb l’Ajuntament de Girona.
L’any passat, Fontajau va tornar a celebrar la festa major al parc de la Guingueta sense tenir encara la pista poliesportiva coberta, malgrat que hi havia hagut la promesa que l’espai disposaria del cobriment. Els entrebancs del projecte ho van impedir un any més i l’Ajuntament va iniciar els tràmits per contractar la instal·lació d’un envelat per garantir la celebració. L’Associació de Veïns ja havia estat informada que aquesta seria la solució provisional mentre s’esperava que el concurs públic per construir la coberta es pogués fer realitat.
Entrebancs
La construcció de la coberta ve de lluny. La proposta es va aprovar en el marc dels Pressupostos Participats dels barris del 2017-2018, però des de llavors el projecte ha anat acumulant entrebancs. Els fonaments de l’estructura ja estaven executats, perquè els treballs es van adjudicar l’any 2019, però posteriorment el contracte es va acabar resolent per incompliments de l’empresa adjudicatària. Aquesta situació va obligar a refer el procés i ha anat ajornant durant anys una actuació que el barri considera prioritària.
El projecte preveu una coberta amb una superfície de 1.750 metres quadrats, una inclinació de 5 graus i orientada pràcticament cap al sud. L’objectiu és augmentar la polivalència de la pista situada al costat de la Guingueta. A més del cobriment, l’obra inclou també la instal·lació de focus LED per a l’enllumenat i l’adequació de l’entorn, en una superfície total d’actuació de 2.300 metres quadrats. El pressupost de l’obra és de 715.509,34 euros, IVA inclòs.
A partir del juliol, a la coberta s’hi instal·laran 396 plaques fotovoltaiques de 540 watts, en una instal·lació d’autoconsum col·lectiu. La potència generada s’injectarà a la xarxa i serà consumida per equipaments municipals situats a menys de 2.000 metres, com l’edifici de l’Ajuntament, el Pavelló Municipal Girona-Fontajau, el Mercat del Lleó, el Centre Cultural La Mercè, el Centre Cívic Ter i les escoles Domeny i Taialà.
La previsió municipal és que aquesta instal·lació pugui generar uns 278.000 kWh anuals, amb un estalvi d’uns 50.000 euros l’any per al consistori. Ara, el primer pas serà completar l’enllumenat i l’adequació de l’entorn perquè la pista pugui entrar en funcionament aquest juny.
