La Tèxtil omple Salt de tallers i moda
La jornada reivindica el llegat tèxtil del municipi amb activitats familiars, customització de roba i una desfilada amb comerços locals
Salt celebra aquest dissabte una nova edició de La Tèxtil, una jornada que torna a convertir el passeig Ciutat de Girona en un aparador de creativitat, moda i tradició tèxtil. La proposta vol reivindicar el vincle històric del municipi amb aquest sector i, alhora, projectar-lo cap al present a través del disseny, la sostenibilitat, la participació ciutadana i la dinamització del comerç local.
La programació s’ha ampliat enguany després de la bona acollida de l’edició anterior i incorpora activitats també al matí. Durant la jornada hi ha tallers familiars de costura i estampació de roba, un taller per crear una cistella de fruita amb feltre, propostes per fer un targeter i personatges amb botons, i un espai de customització amb el Didaltruck, on els participants poden donar una nova vida a peces pròpies.
El punt final arribarà a les 19.30 hores amb la tradicional desfilada de moda, que comptarà amb la participació dels comerços locals BB&B, L’Encant de Salt, Mickey Montse, Outfit 10, Passarel·la-Josel i Seleccions Conxa. La iniciativa està impulsada per l’Ajuntament de Salt, amb la col·laboració de la Diputació de Girona i de l’Associació de Veïns del Veïnat. L’alcaldessa, Cristina Alarcón, va destacar que aquest any s’ha volgut ampliar la programació per oferir més oportunitats a famílies, comerços i persones vinculades al món tèxtil, mentre que la regidora de Desenvolupament Local, Núria Heras, va defensar que La Tèxtil és «un reflex de la identitat de Salt».
