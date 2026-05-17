Els colors LGTBI+ fan de Girona una ciutat diversa
Amb motiu del 17 de maig, dia internacional contra l’LGTBI-fòbia, els bancs de la plaça Santa Susanna del Mercadal, tornen a lluir les banderes del col·lectiu i la comunitat trans
Ja fa uns mesos que els bancs de la plaça Santa Susanna del barri del Mercadal de Girona lluïen igual que la resta, a causa de la seva renovació, i els més autòctons en notaven la diferència, pot ser que hi faltés alguna cosa. Però avui, disset de maig, amb motiu del dia internacional contra l’LGTBI-fòbia, la fusta marró ha retornat als colors de l’arc de Sant Martí, representatius de la bandera del col·lectiu, com també de la bandera blau-blanc-i-rosa, representativa de la comunitat trans.
D’aquesta manera, des de l’Espai LGTBI de Girona, anunciaven sota el lema Som diverses. Som aquí. Som imprescindibles, la repintada dels bancs que tant caracteritzava l’espai del davant de l’església. Així, “recuperant un espai”, pretenen des de l’organització, “es volen fer escoltar”.
La concentració, curta, però amb l’objectiu ben clar i assolit: tornar a donar color i diversitat a la plaça, va acabar amb la lectura del manifest, fent valdre la lluita anti LGTBI+fòbica, valorant la representació dels col·lectius en diferents espais i donant veu a agrupacions com el de Lesbianes de Girona o el Front d'Alliberament Gai de Catalunya, presents en la jornada. Tot i això, “el camí és llarg i no s’acaba aquí”.
Onejant la bandera Anti-homòfoba i Antifeixista, van marxar de la plaça Santa Susanna, deixant un petit toc de reivindicació. Tot, amb el suport del Departament d’Igualtat i Feminisme de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Girona.
