Ensurt per una forta fumera en un aparcament de Salt
L’alerta s’ha rebut cap a tres quarts d’onze de la nit al carrer de les Teixidores
Núria León
Un important desplegament dels Bombers s’ha activat aquest dissabte al vespre a Salt després d’un avís per un possible incendi en un aparcament del carrer de les Teixidores.
L’alerta s’ha rebut cap a tres quarts d’onze de la nit, quan diversos veïns han advertit d’una intensa fumera a l’interior del pàrquing i han alertat els serveis d’emergència pensant que hi podia haver un vehicle cremant.
Fins al lloc s’hi han desplaçat sis dotacions dels Bombers, que han inspeccionat l’aparcament per localitzar l’origen del fum. Tot i la gran presència de fum a l’interior, els efectius no han trobat cap cotxe incendiat ni han pogut determinar inicialment què era exactament el que cremava.
Com a mesura preventiva, els veïns del bloc de pisos han estat confinats mentre duraven les tasques de revisió i ventilació de l’espai.
Segons les primeres informacions, no hi ha hagut ferits.
