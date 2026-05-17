Girona torna a omplir carrers, patis i ponts amb una nova edició multitudinària de Temps de Flors
La mostra floral ha superat els 395.565 visitants abans del tancament, consolidant el seu èxit d'assistència i nivell artístic
Girona, Temps de Flors tanca avui la 71a edició amb la previsió de superar els 400.000 visitants. Segons el balanç de l’Ajuntament de Girona, fins dissabte ja havien passat pels espais de la mostra 395.565 persones, una xifra que ja situa l’esdeveniment per sobre del registre del 2025, quan en nou dies va rebre 393.459 visitants. La mostra ha reunit enguany 113 espais i 141 projectes, amb els caps de setmana, el dilluns i el dijous com a dies de més afluència.
Girona, Temps de Flors torna a tancar una edició multitudinària. L’Ajuntament preveu que la mostra floral superi les 400.000 persones en el balanç final de la 71a edició, després d’haver-ne comptabilitzat 395.565 entre el dissabte 9 i el dissabte 16 de maig. La xifra permet superar les dades de l’any passat, quan l’esdeveniment va arribar als 393.459 visitants. El dia amb més afluència ha estat el diumenge 10 de maig, amb 72.751 persones, el 18,4% del total registrat fins dissabte. També han concentrat molta activitat el segon cap de setmana, el dissabte 9, el dijous 14 i el dilluns 11, en una edició en què la meteorologia ha fet més irregular el comportament dels dies feiners.
La vicealcaldessa i regidora de Promoció Econòmica i Serveis Jurídics, Gemma Geis, ha fet balanç de l’esdeveniment aquesta tarda i ha destacat que ha estat una edició “d’alt nivell artístic i creatiu” i un “èxit d’assistència”. Geis ha atribuït el resultat a la implicació de veïns, entitats, serveis municipals, cossos de seguretat, voluntariat i sectors econòmics de la ciutat.
El Barri Vell concentra els principals fluxos
El Barri Vell ha tornat a concentrar bona part dels moviments de visitants. L’entrada més utilitzada ha estat la pujada de Sant Feliu, amb el 40,72% dels accessos als projectes situats dins del perímetre històric. La segueixen la pujada de Sant Domènec, amb el 25,41%, i la pujada del Rei Martí, amb el 15,80%.
Les sortides han estat més repartides. La més freqüentada ha estat la del carrer de la Força amb la plaça de l’Oli, amb el 20,67% del total, seguida del carrer de la Força amb Ballesteries, el pont de les Peixateries Velles i les escales de Sant Feliu.
La franja de màxima afluència s’ha situat entre les 11.30 h i les 13.30 h. El període amb més accessos acumulats ha estat el de les 11.30 h a les 12.30 h, amb 64.458 entrades durant els vuit dies analitzats. A partir de mitja tarda, especialment des de les 18.30 h, l’afluència baixa de manera progressiva.
Sant Lluc, l’Ajuntament i Casa Carles, els espais tancats més visitats
Entre els espais tancats, Sant Lluc ha estat el més visitat, amb 102.223 accessos, el 8,68% del total. Després s’hi situen l’Ajuntament, amb 93.902 visites, i el pati de Casa Carles, amb 91.301 accessos. També han tingut una forta presència de públic el claustre de la Catedral, els soterranis de la Catedral i la basílica de Sant Feliu.
L’edició d’enguany ha recuperat els projectes als quatre ponts que travessen l’Onyar: el pont de Sant Feliu, el pont de Sant Agustí, el pont de les Peixateries Velles i el pont d’en Gómez. També hi han tingut pes les efemèrides, amb projectes vinculats a l’Any Gaudí a les escales de la Catedral i a l’interior de Sant Feliu, i al 150è aniversari del naixement de Pau Casals a la plaça de Natàlia Molero i Lloret i al jardí de la Pau.
Més accessibilitat i més activitat als barris
L’Ajuntament també destaca l’ampliació de les mesures d’accessibilitat. Aquesta edició ha incorporat dos punts Espai Calma, un al CaixaFòrum i un altre al Centre Cívic Barri Vell-Mercadal, a més d’un espai de descans al jardí de l’Àngel i zones amb bancs al llarg del recorregut. També s’ha habilitat un itinerari adaptat per a persones amb mobilitat reduïda i 30 places gratuïtes d’aparcament al carrer de Berenguer Carnicer.
La mostra ha mantingut l’horari ampliat, amb espais oberts fins a les 23 h i fins a la mitjanit els dissabtes. També ha tornat a combinar instal·lacions florals amb música, activitats culturals, comerços engalanats i propostes gastronòmiques amb flors. Als barris, s’han continuat potenciant projectes fora del circuit més central, amb dues propostes incorporades a Pont Major.
El públic nacional continua sent majoritari
Segons les enquestes de l’Oficina de Turisme de la Rambla, Catalunya i l’Estat espanyol representen el 69,93% de les consultes fetes. Al Punt de Benvinguda, el públic nacional també és majoritari, amb un 59,35%, però el pes del visitant internacional és més alt i arriba al 40,65%.
Les dades agregades indiquen que el públic nacional continua sent sobretot de proximitat, amb presència de l’àrea metropolitana de Barcelona, les comarques gironines i altres territoris catalans. També hi ha visitants d’altres comunitats, especialment de Madrid i del País Valencià. Entre els turistes internacionals, el mercat francès continua sent el principal origen, seguit de públic d’Europa occidental i d’Amèrica del Nord.
Entre el 9 i el 16 de maig s’han registrat 1.123 usos dels baixadors d’autobusos habilitats, 770 al de la Copa i 353 al de Berenguer Carnicer. Aquesta xifra representa un increment global del 52,8% respecte del mateix període de l’edició anterior.
Jon Cake guanya la Mostra d’Aparadorisme
La Mostra d’Aparadorisme i Decoració Interior també ha fet públics els guardons d’aquesta 22a edició. El primer premi ha estat per a Jon Cake, a la rambla de la Llibertat; el segon, per a Cottet Òptics, al carrer de Joan Maragall, i el tercer, per a Onix, a la Gran Via de Jaume I.
Els accèssits han estat per a Espai Barri Vell, Mus&Bombon i la Botiga Oficial del Girona FC. En total, 32 establiments han participat en la mostra, que busca implicar el comerç de la ciutat en l’ambient de Temps de Flors.
