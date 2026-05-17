Girona viu les últimes hores de Temps de Flors amb bon temps i carrers plens
La 71a edició del festival tanca aquest diumenge encara amb molts visitants als espais florits, que estan oberts fins a les set de la tarda
Girona acomiada aquest diumenge la 71a edició de Temps de Flors. Les últimes hores de carrers, patis i jardins florits s'han viscut com les primeres: amb els carrers plens de gent i les flors brillant sota la llum del sol. Ara bé, la temperatura i el bon temps no ha sigut tan constant, com si el cel de Girona ja notés que l'esdeveniment s'està acabant.
Els espais més populars com la Catedral o els Banys Àrabs s'han omplert fins l'últim moment, amb aglomeracions i cues notables. D'altra banda, les terrasses dels bars i restaurants ja han començat a notar una davallada en l'activitat: es podia arribar a veure alguna taula buida, fet impensable el cap de setmana passat o ahir mateix.
Aquest sentiment de final de celebració que augurava el cel no s'ha viscut de la mateixa manera als espais florits. I és que passejant pels Jardins de la Francesa al voltant d'aquest migdia es podia gaudir de Temps de Flors amb música de fons i tot. Un noi amb una guitarra i una harmònica ha ofert una petita mostra de versions que ha fet acostar més d'un encuriosit als jardins que acullen més d'un espai florit.
Tot i que aquest diumenge és l'últim dia de Temps de Flors, ha sigut el primer per a molts, i no només per a visitar el festival, sinó en passejar per Girona. Polyxeni Chatzaki ha vingut a la ciutat per primera vegada i ha aprofitat per veure-la florida amb quatre amics: "El Temps de Flors ha sigut l'excusa per venir, però ja feia temps que tenia ganes de visitar Girona i m'està encantant", ha assegurat la jove grega que viu a Barcelona. Chatzaki ha explicat que han vingut a passar-hi el dia sencer, així que després de visitar els diferents racons de la ciutat buscaran un lloc per dinar.
No tothom té el dia tan programat. Aquest és el cas de Rocío Ornetti i Pedro Lebeck: "Teníem ganes de visitar Girona i ens hem trobat amb aquest festival muntat, ha sigut una casualitat molt bonica". La parella ve d'Argentina i ha destacat la seva admiració pel territori català: "Vam venir l'any passat a Catalunya abans i de casar-nos i hi hem tornat ara després del casament".
Treballadores de l'esdeveniment situades a la part superior dels Jardins de la Francesa, Natàlia Velasco i Abril Bernat han destacat l'afluència dels caps de setmana: "Els dissabtes i diumenges és quan hem notat més afluència, el bon temps fa moure encara més la gent". Totes dues hi han treballat durant aquests dies i han subratllat que les pluges de la setmana passada van fer quedar gent a casa, però tot i això es va superar el miler de visitants durant les hores més concorregudes. A més, les joves de les jaquetes blaves han posat el focus en el tipus de visitants, ressaltant els gironins i gironines però també grups vinguts d'arreu del territori, i no només català: "Hem vist molta gent de Girona, però destacaríem el turisme francès, sobretot han passat grups turístics de persones grans".
Les properes hores seran les darreres que aquestes flors decoraran Girona. Durant els caps de setmana s'ha ofert un horari més ampliat, però en ser l'últim dia de l'exposició, aquest diumenge alguns espais exteriors ja començaran el desmuntatge a les 19h. Així doncs, el festival que omple Girona de flors, colors i visitants diu adeu a l'edició d'enguany i es prepara per tornar a deixar la ciutat a punt per l'any vinent.
