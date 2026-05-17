L’Ajuntament de Girona i la Generalitat sancionen desenes de locals per incompliments en restauració i oci
L'Ajuntament de Girona i la Generalitat han tramitat una quarantena d'expedients sancionadors per incompliments d'horaris, terrasses sense llicència o excés d'aforament
L’Ajuntament de Girona i la Generalitat de Catalunya han tramitat una quarantena d’expedients sancionadors durant el darrer any relacionats amb activitats de restauració, activitats recreatives i les seves terrasses. La dada arriba després que la memòria del 2025 de la Defensora de la Ciutadania, Marta Alsina, advertís que les queixes per sorolls, aforament de terrasses o incompliments d’horari s’havien incrementat més d’un 50% respecte de l’any anterior.
Fonts municipals remarquen que aquesta quarantena d’expedients o sancions s’han tramitat durant el «darrer any». Els motius més habituals són l’incompliment d’horari, la instal·lació d’una terrassa sense llicència, l’excés d’ocupació autoritzada i la presència de mobiliari no autoritzat. Segons les dades facilitades, les multes oscil·len entre els 751 i els 40.500 euros, en funció del grau d’incompliment i del règim sancionador aplicat.
Aquest últim import supera el topall previst a l’ordenança municipal de terrasses, que va entrar en vigor el novembre del 2023 i fixa multes de fins a 3.000 euros per a les infraccions molt greus. Així, és una sanció establerta per la Generalitat, i fonts municipals especifiquen que va ser per «incompliment d’horari i altres». La legislació catalana d’espectacles públics i activitats recreatives preveu multes d’entre 10.001 i 100.000 euros per a les faltes molt greus.
Entre les infraccions interposades per l’Ajuntament, instal·lar una terrassa sense llicència està tipificat com a infracció greu, amb sancions de 751 a 1.500 euros, i només passa a molt greu si comporta una pertorbació rellevant de la convivència. En aquest cas, la multa pot anar dels 1.501 als 3.000 euros. També poden ser infraccions greus o molts greus excedir l'ocupació autoritzada. Per altra banda, es considera greu que hi hagi presència de mobiliari no autoritzat, mentre que, depenent del temps que s'excedeixi, incomplir l'horari pot suposar una infracció lleu, grau o molt greu.
«Desenes d’expedients»
En la memòria, Alsina assenyalava una «manca d’inspeccions» i ho considerava un problema «crònic» i sense «solucions viables». En el ple extraordinari celebrat fa uns dies, la defensora va detallar que les zones més conflictives eren el Barri Vell, un local de Pedret i diferents punts de Can Gibert del Pla i Santa Eugènia. També va exposar que hi havia queixes per terrasses i pels sorolls que generen, que dificulten el «descans nocturn». «Les queixes contra bars no acaben de solucionar-se», va etzibar.
L'alcalde, Lluc Salellas, li va rebatre aquest punt. Va assegurar que el regidor d’Urbanisme de Proximitat, Lluís Martí; la regidora de Convivència i Seguretat, Sílvia Aliu; el regidor de Transició Ecològica i Àrea Urbana, Sergi Font, i ell mateix es reuneixen «de forma periòdica» amb els tècnics municipals i havien «iniciat desenes d’expedients sancionadors». Va admetre que hi ha locals que «no compleixen com ho haurien de fer», però va defensar la feina feta i va remarcar que d'alguns punts ja no reben queixes.
Salellas ho va atribuir al fet que el govern s’hi havia «posat» gràcies al «lideratge de les àrees respectives». Alsina li va respondre que se n’alegrava i que celebrava que li haguessin fet «cas» i s’estigués «actuant». La defensora, però, va recordar que les queixes recollides a la memòria corresponien al 2025.
