L'Espai 31 de Càritas s'afegeix a Temps de Flors

Detall del mural per a Temps de Flors elaborat pels infants i joves de l'Espai 31 de Càritas. / DdG

Redacció

Girona

L'Espai 31 de Càritas, amb seu al carrer Anselm Clavé de Girona, s'ha afegit aquest any a Temps de Flors amb un mural amb el lema "La posidònia, reina del mar, netegem i cuidem els oceans", que ha estat elaborat pels infants i joves que hi assisteixen. En aquest local, diversos professionals que actuen com a voluntaris, i entre els quals hi ha veterinaris, enginyers, professors d'institut, farmacèutics, directors d'escola, etc. ajuden la mainada a fer els deures i a repassar quan surten de l'escola.

Vicente del Pozo, enginyer industrial, ha estat l'encarregat de dissenyar el mural, i de coordinar-ne l'elaboració. De fet, aquest muntatge es podrà veure encara durant algunes setmanes perquè els responsables del centre han decidit mantenir-lo: "És un carrer apartat del centre de temps de Flors i no ha estat gaire visitat, i creiem que val la pena", han afirmat.

Els autors del mural són els infants i joves d'entre 6 i 16 anys que assisteixen al centre i que amb dibuixos i colors han elaborat un mural d'uns 10 metres de llargada que ocupa tota la façana de l'espai. Representa el fons marí i està decorat amb els dibuixos d'algues i peixos fets per la mainada.

