Temps de Flors acull un concert participatiu del Messies de Händel a la Basílica de Sant Feliu
L'Associació Messies Participatiu organitza concerts barrejant amateurs i professionals i cantarà diumenge que ve al concert per celebrar els 20 anys de l'Auditori de Girona
L'Associació Messies Participatiu va treure el cap dissabte durant el Temps de Flors. La Basílica de Sant Feliu va acollir uns 70 cantaires que van interpretar diferents peces del Messies de Händel sota la direcció de Martí Ferrer. El concert, que va omplir els bancs de la basílica de públic, va comptar també amb la participació del tenor Héctor Ruiz i el pianista Claudio Suzin.
Qui ho ha organitzat, l'Associació Messies Participatiu, és una entitat cultural que va néixer el 2018 a Barcelona i que es dedica a fer activitats al voltant de la música. Un dels projectes que fan és el concert que porta l'oratori de Händel a l'Auditori de Girona cada any per Nadal. Precisament allà, actuaran el cap de setmana vinent en un concert partipatiu per celebrar els vint anys de l'Auditori. L'esdeveniment s'anomena Ressò i comptarà amb molts artistes professionals i col·lectius amateurs com Associació Messies Participatiu.
