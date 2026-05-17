Unes 200 persones s’han ofert per donar sang per Temps de Flors

Durant el cap de setmana, el Banc de Sang i Teixits ha muntat una carpa a la plaça U d’Octubre de Girona, que ha aconseguit guanyar 55 nous donants

El Banc de Sang i Teixits munta una campanya de donació a Girona. / Aniol Resclosa

Carla Ventura Ponce

Girona

Amb la celebració del darrer cap de setmana de Temps de Flors, a Girona també ha tocat Donar sang i Rebre vida. La raó és que, durant dos dies, el Banc de Sang i Teixits ha organitzat al bell-mig de la plaça U d’octubre una campanya de donació que, abans del seu inici, ja havia rebut 199 ofertes de participants.

En total, en aquesta mitja-marató, han donat sang 175 persones, de les quals 55 ho vivien per primera vegada. Aquest és el cas de la Laura Cárdenas, qui “fa anys que ho volia fer, per això quan me’n vaig assabentar ahir a la nit per un amic que va venir, ja sabia què havia de fer”, i aquest matí no ha perdut ni un minut en passar per la carpa de donants, respondre el qüestionari protocol·lari i sumar-se a la causa. A la sortida, com no podia ser d’una altra manera, l’esperava una petita torratxa amb flors, a part d’un refrigeri, per celebrar el final de Temps de Flors i la donació.

Els donants marxaven a casa amb una torratxa, un regal que celbra el final de Temps de Flors. / Aniol Resclosa

Joan Fernández Cuenca, de l’organització, també ha volgut celebrar els sis donants de medul·la que ha rebut la campanya. Des de dins, aquests dos dies s’han viscut d’una manera "molt tranquil·la, però agraïda”.

