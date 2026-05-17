Unes 200 persones s’han ofert per donar sang per Temps de Flors
Durant el cap de setmana, el Banc de Sang i Teixits ha muntat una carpa a la plaça U d’Octubre de Girona, que ha aconseguit guanyar 55 nous donants
Amb la celebració del darrer cap de setmana de Temps de Flors, a Girona també ha tocat Donar sang i Rebre vida. La raó és que, durant dos dies, el Banc de Sang i Teixits ha organitzat al bell-mig de la plaça U d’octubre una campanya de donació que, abans del seu inici, ja havia rebut 199 ofertes de participants.
En total, en aquesta mitja-marató, han donat sang 175 persones, de les quals 55 ho vivien per primera vegada. Aquest és el cas de la Laura Cárdenas, qui “fa anys que ho volia fer, per això quan me’n vaig assabentar ahir a la nit per un amic que va venir, ja sabia què havia de fer”, i aquest matí no ha perdut ni un minut en passar per la carpa de donants, respondre el qüestionari protocol·lari i sumar-se a la causa. A la sortida, com no podia ser d’una altra manera, l’esperava una petita torratxa amb flors, a part d’un refrigeri, per celebrar el final de Temps de Flors i la donació.
Joan Fernández Cuenca, de l’organització, també ha volgut celebrar els sis donants de medul·la que ha rebut la campanya. Des de dins, aquests dos dies s’han viscut d’una manera "molt tranquil·la, però agraïda”.
- Un bomber va ajudar a portar-la al món i 22 anys després va recórrer 1.000 quilòmetres per veure-la graduar-se: «Tenim un vincle molt especial»
- Carta d'un lector: 'No és acceptable que un sistema que hauria d’incentivar la reducció de residus acabi castigant precisament les llars que menys en generen
- L'escola de Girona on totes les famílies volen entrar i la que només registra 5 peticions per a I3
- El BOE ho fa oficial: adeu als ciclistes als vorals de les carreteres després de la nova normativa viària
- Tim Spector, metge i divulgador especialitzat en microbiota intestinal: 'El cafè del matí pot cuidar la salut intestinal i el benestar general
- Infermeres de salut mental de Salt denuncien assetjament laboral i sexual per part d'altres treballadors
- Així és la compra d’una mare amb 15 fills: 1.300 galetes i 240 litres de llet al mes
- Enderroquen el mític Hotel Mirallac de Banyoles