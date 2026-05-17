Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Temps de Florsagenda GironaAtlètic-GironaNou TruetaAccidents laboralsCaixaforumResultats La Lliga
instagramlinkedin

Veïns de Girona denuncien la insalubritat i el caos del porta a porta al carrer Can Sunyer

La implantació del porta a porta al barri ha provocat un augment de residus dispersos i males olors, segons els residents afectats

Una gavina s’alimenta de deixalles escampades al carrer.

Una gavina s’alimenta de deixalles escampades al carrer. / DdG

Josep Coll

Josep Coll

Girona

La comunitat de propietaris del número 7-9 del carrer Can Sunyer de Girona, ubicat al barri de Fontajau, ha denunciat formalment a l'Ajuntament una situació insostenible que viu "diàriament" arran de la implantació, ja fa gairebé dos anys, del sistema de recollida de residus porta a porta. Expliquen que alguns veïns baixen la fracció d'orgànica sense el cubell pertinent, i això fa que la vorera quedi "absolutament lamentable i indigne" perquè gavines i altres animals remouen la brossa.

Asseguren que tot això té conseqüències pel que fa a "insalubritat, males olors i brutícia", i que no només afecten el bloc ubicat al número 7-9 del carrer Can Sunyer, sinó que també ho fa en altres edificis de la via. Remarquen que la situació és "diària i persistent" i que provoca una imatge "deplorable" del carrer que afecta "greument la convivència i la qualitat de vida". Les deixalles queden a la vorera, en un espai on hi ha un carril bici.

A tot això, s'afegeix que a la zona viuen "persones d'edat avançada" que tenen "dificultats de mobilitat i psicomotricitat". Baixar els cubells "pesats" del porta a porta cada dia els "ocasiona importants dificultats físiques i una evident preocupació". En els blocs del carrer Sunyer viuen desenes de famílies. Per exemple, hi ha una vintena de pisos en els números 1-3 i 7-9, i entre trenta i quaranta en el número 13-15-17.

Cubells del porta a porta a la vorera del carrer Can Sunyer.

Cubells del porta a porta a la vorera del carrer Can Sunyer. / DdG

Contenidors intel·ligents

De fet, els veïns ha reclamat amb insistència, des que va iniciar el nou sistema de recollida de residus, que possin contenidors intel·ligents a la zona i no funcionar amb el porta a porta. Una de les veïnes que viu al bloc, Roser Pascual, explica que ja abans que entrés el funcionament el nou sistema van demanar que hi hagués contenidors intel·ligents. Segons explica, però, en el moment de posar en marxa el nou sistema l'Ajuntament "no sabia que al carrer Sunyer hi havia blocs de pisos".

Per altra banda, Pascual lamenta les diferències entre els barris que tenen porta a porta i els que tenen contenidors intel·ligents. Remarca que a Fontajau, Germans Sàbat o Taialà no poden "sopar peix els dissabtes" perquè els cubells "només es poden baixar de vuit a nou de la nit". Explica que el consistori els va dir que "congelessin" les restes "fins dimarts", quan torna a passar el servei. "Els veïns amb contenidors intel·ligents ho poden llançar quan volen", critica.

Notícies relacionades i més

És per això que els veïns demanen que "es valori i s’implanti la instal·lació de contenidors intel·ligents a la zona" i que "s'adoptin mesures immediates per evitar a dispersió constant de residus a la via pública". També que "es doni una solució efectiva, digna i adaptada a la realitat dels veïns afectats" i que totes aquestes reclamacions siguin ateses amb la "màxima celeritat possible".

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

  1. Carta d'un lector: 'No és acceptable que un sistema que hauria d’incentivar la reducció de residus acabi castigant precisament les llars que menys en generen
  2. L'escola de Girona on totes les famílies volen entrar i la que només registra 5 peticions per a I3
  3. El BOE ho fa oficial: adeu als ciclistes als vorals de les carreteres després de la nova normativa viària
  4. Tim Spector, metge i divulgador especialitzat en microbiota intestinal: 'El cafè del matí pot cuidar la salut intestinal i el benestar general
  5. Infermeres de salut mental de Salt denuncien assetjament laboral i sexual per part d'altres treballadors
  6. Un bomber va ajudar a portar-la al món i 22 anys després va recórrer 1.000 quilòmetres per veure-la graduar-se: «Tenim un vincle molt especial»
  7. Així és la compra d’una mare amb 15 fills: 1.300 galetes i 240 litres de llet al mes
  8. Enderroquen el mític Hotel Mirallac de Banyoles

Gavines i brossa escampada: veïns de Fontajau reclamen contenidors intel·ligents

Gavines i brossa escampada: veïns de Fontajau reclamen contenidors intel·ligents

Consells per prevenir lesions al gimnàs: els errors que et poden passar factura

Consells per prevenir lesions al gimnàs: els errors que et poden passar factura

Una jubilada de 87 anys denuncia la situació de moltes dones que van treballar sense cobrar: "No cobro res de pensió"

Una jubilada de 87 anys denuncia la situació de moltes dones que van treballar sense cobrar: "No cobro res de pensió"

L’OCU revela quin és el producte fresc més ben valorat als supermercats

L’OCU revela quin és el producte fresc més ben valorat als supermercats

Espelmes per als hostes o repartir el menjar en bicicleta: Lloret de Mar rememora els orígens hotelers en una exposició

Espelmes per als hostes o repartir el menjar en bicicleta: Lloret de Mar rememora els orígens hotelers en una exposició

Illa tanca el viatge a Califòrnia amb una crida a una Catalunya «ambiciosa i sense por» a la tecnologia i antagonista als valors de Trump

Illa tanca el viatge a Califòrnia amb una crida a una Catalunya «ambiciosa i sense por» a la tecnologia i antagonista als valors de Trump

Relleu generacional al capdavant de comissaries dels Mossos a la Regió Policial de Girona

Relleu generacional al capdavant de comissaries dels Mossos a la Regió Policial de Girona

Un conductor atropella una dotzena de persones a la ciutat italiana de Mòdena i n’apunyala una altra durant la seva fugida

Un conductor atropella una dotzena de persones a la ciutat italiana de Mòdena i n’apunyala una altra durant la seva fugida
Tracking Pixel Contents