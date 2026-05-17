Veïns de Girona denuncien la insalubritat i el caos del porta a porta al carrer Can Sunyer
La implantació del porta a porta al barri ha provocat un augment de residus dispersos i males olors, segons els residents afectats
La comunitat de propietaris del número 7-9 del carrer Can Sunyer de Girona, ubicat al barri de Fontajau, ha denunciat formalment a l'Ajuntament una situació insostenible que viu "diàriament" arran de la implantació, ja fa gairebé dos anys, del sistema de recollida de residus porta a porta. Expliquen que alguns veïns baixen la fracció d'orgànica sense el cubell pertinent, i això fa que la vorera quedi "absolutament lamentable i indigne" perquè gavines i altres animals remouen la brossa.
Asseguren que tot això té conseqüències pel que fa a "insalubritat, males olors i brutícia", i que no només afecten el bloc ubicat al número 7-9 del carrer Can Sunyer, sinó que també ho fa en altres edificis de la via. Remarquen que la situació és "diària i persistent" i que provoca una imatge "deplorable" del carrer que afecta "greument la convivència i la qualitat de vida". Les deixalles queden a la vorera, en un espai on hi ha un carril bici.
A tot això, s'afegeix que a la zona viuen "persones d'edat avançada" que tenen "dificultats de mobilitat i psicomotricitat". Baixar els cubells "pesats" del porta a porta cada dia els "ocasiona importants dificultats físiques i una evident preocupació". En els blocs del carrer Sunyer viuen desenes de famílies. Per exemple, hi ha una vintena de pisos en els números 1-3 i 7-9, i entre trenta i quaranta en el número 13-15-17.
Contenidors intel·ligents
De fet, els veïns ha reclamat amb insistència, des que va iniciar el nou sistema de recollida de residus, que possin contenidors intel·ligents a la zona i no funcionar amb el porta a porta. Una de les veïnes que viu al bloc, Roser Pascual, explica que ja abans que entrés el funcionament el nou sistema van demanar que hi hagués contenidors intel·ligents. Segons explica, però, en el moment de posar en marxa el nou sistema l'Ajuntament "no sabia que al carrer Sunyer hi havia blocs de pisos".
Per altra banda, Pascual lamenta les diferències entre els barris que tenen porta a porta i els que tenen contenidors intel·ligents. Remarca que a Fontajau, Germans Sàbat o Taialà no poden "sopar peix els dissabtes" perquè els cubells "només es poden baixar de vuit a nou de la nit". Explica que el consistori els va dir que "congelessin" les restes "fins dimarts", quan torna a passar el servei. "Els veïns amb contenidors intel·ligents ho poden llançar quan volen", critica.
És per això que els veïns demanen que "es valori i s’implanti la instal·lació de contenidors intel·ligents a la zona" i que "s'adoptin mesures immediates per evitar a dispersió constant de residus a la via pública". També que "es doni una solució efectiva, digna i adaptada a la realitat dels veïns afectats" i que totes aquestes reclamacions siguin ateses amb la "màxima celeritat possible".
