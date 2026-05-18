Atenen un home amb convulsions al carrer de Santa Eugènia de Girona
El SEM ha assistit l’afectat al lloc dels fets
Un home ha patit convulsions aquest dilluns al vespre a la via pública, al carrer de Santa Eugènia de Girona. Els fets han passat a l’altura del número 21, on s’han desplaçat efectius del Sistema d’Emergències Mèdiques i dels Mossos d’Esquadra.
Els Mossos han rebut l’avís a les 19.21 hores per un home que es trobava indisposat a l’espai públic. Segons han informat fonts policials, l’afectat hauria consumit alcohol i drogues abans de patir l’episodi. El SEM l’ha atès al lloc dels fets, mentre els agents han donat suport a la intervenció. El desplegament d’ambulàncies i patrulles dels Mossos ha generat força rebombori entre els vianants i veïns d’aquest tram del carrer de Santa Eugènia.
