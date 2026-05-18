Un camió queda mig bolcat a la GIV-5332 a Bescanó i obliga a tallar la via

El vehicle pesant ha patit una sortida de via a la zona del polígon de Montfullà i el conductor ha resultat il·lès

Les imatges d'un camió bolcat a Bescanó / Joel Serrano

Eva Batlle

Bescanó

Un camió ha quedat mig bolcat aquest dilluns al migdia a la GIV-5332, al seu pas per Bescanó, a la zona del polígon de Montfullà.

El sinistre viari ha tingut lloc cap a tres quarts de dotze del migdia i ha consistit en una sortida de via del vehicle pesant, que ha acabat bolcat lateralment, segons Trànsit.

Fins al lloc s’hi han desplaçat la Policia Local de Salt —ja que l’accident s’ha produït a tocar del seu terme municipal—, el SEM, tres dotacions dels Bombers i els Mossos d’Esquadra de Trànsit.

El conductor ha resultat il·lès, però el camió ha de ser retirat amb una grua, fet que ha obligat a tallar la carretera. Inicialment, la Policia Local també ha regulat i tallat la via per garantir la seguretat a la zona a tocar del camí dels Carlins, indiquen fonts municipals.

