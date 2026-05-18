Els Xoriguers alcen el vol: el primer castell de 8 de la colla de la UdG
La formació universitària descarrega el seu primer 3de8 amb folre i fa el salt als vuit pisos en la diada celebrada el 14 de maig
Xoriguers: Molt més que una colla castellera
Els Xoriguers de la UdG han fet un salt de nivell amb el primer castell de 8 de la seva trajectòria. La colla castellera universitària va descarregar el passat 14 de maig, coincidint amb la seva diada, el primer 3de8 amb folre des de la seva fundació. La fita va arribar, a més, en el primer intent d’un castell de 8 que portaven a plaça.
L’actuació va començar amb quatre pilars de 4 d’entrada i va continuar amb el sisè 5de7 de la temporada i de la història de la colla. A la segona ronda va arribar el gran moment, amb el 3de8 amb folre, i a la tercera encara van sumar una altra estrena: el primer 3de7 amb agulla. A la ronda de pilars també van descarregar el primer pilar de 6 amb folre de la temporada i van tancar la diada amb quatre pilars de 4.
La Revista Castells, especialitzada en el món casteller, ha destacat que la «gran sacsejada» de la jornada va arribar de Girona i ha qualificat els Xoriguers com una «nova colla de 8». La publicació també subratlla que l’actuació situa els gironins «de ple en la nova elit universitària», després d’una «evolució vertiginosa» culminada amb el primer 3de8 amb folre. En aquest camí, la colla també ha recuperat o consolidat construccions de nivell, com els castells amb l’agulla i el pilar folrat, que els Xoriguers ja havien fet fa aproximadament una dècada.
Un valor especial
En el món casteller universitari, aquesta fita té un valor especial perquè els castells es mouen en una dificultat diferent de les colles convencionals. Com que els castellers que pugen als pisos superiors són adults i tenen més pes, els folres s’incorporen abans. Per això, un 3de8 amb folre representa per a una colla universitària un salt molt important després dels castells de 7.
La colla ha celebrat la diada com el resultat de «l’esforç i la feina» feta assaig rere assaig, i ha agraït el suport dels Xoriguers, dels antics membres de la colla i de totes les persones que els van ajudar a fer possible una jornada que marca un abans i un després per a la formació castellera de la UdG.
