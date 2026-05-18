La Fundació Reeixida denuncia una censura en un homenatge als germans Badia a Girona
La Generalitat diu que ha contactat amb els organitzadors i amb el personal de sala per analitzar l’incident i aplicar els procediments «preventius i correctius que corresponguin»
La Fundació Reeixida denuncia un cas de censura en un homenatge als germans Badia celebrat divendres a l’Auditori Josep Irla de Girona, un espai situat a l’edifici de la Delegació del Govern. Segons l’entitat, durant el torn de precs i preguntes, el tècnic de la sala va tallar el micròfon a una persona del públic mentre feia una intervenció i va afirmar que, mentre ell fos allà, no donaria altaveu a «aquesta mena de missatges». La Generalitat de Catalunya a Girona ha explicat que cedeix determinats espais de l’edifici a tercers per a la celebració d’actes i que hi posa personal per donar suport logístic i tècnic. Sobre l’incident, el Govern assegura que la gerència de serveis comuns s’ha posat en contacte amb els organitzadors i que, paral·lelament, està tractant amb el personal de sala l’abast dels fets per aplicar els procediments «preventius i correctius» que corresponguin.
L’acte, organitzat amb participació de la Fundació Reeixida, estava dedicat a la memòria dels germans Miquel i Josep Badia, assassinats el 28 d’abril de 1936. La sessió incloïa el visionat del film Badia i una explicació sobre la història dels seus protagonistes. Segons la nota de l’entitat, hi van intervenir el director Marcel Buisan, el productor Josep Oller, l’historiador i politòleg Frederic J. Porta i el president de Reeixida, Oriol Falguera.
Precs i preguntes
La fundació assegura que les intervencions dels quatre membres de la taula es van desenvolupar «sense cap mena de problema» i que, després, es va projectar el curtmetratge. L’incident es va produir durant el torn de precs i preguntes. L’entitat afirma que el tècnic va tallar el so quan una persona del públic feia unes consideracions i que la sala, on hi havia una quarantena de persones, va quedar muda.
Reeixida sosté que part del públic va xiular i es va queixar de l’actuació del tècnic, que qualifica de censora. Posteriorment, segons el mateix relat, es va restablir el so, es van atendre les qüestions que quedaven per respondre i l’acte es va tancar. Arran dels fets, la fundació ha plantejat diverses preguntes sobre l’incident. L’entitat demana saber si el personal tècnic de la sala pertany a la Generalitat o és extern, si es pot tallar el so a una persona del públic durant una intervenció, fins a quin punt es pot fer i si s’obrirà una investigació per determinar possibles responsabilitats.
La Generalitat, per la seva banda, remarca que la tasca del personal que dona suport als actes celebrats en aquests espais és «exclusivament» garantir el bon funcionament de les sales a nivell logístic i tècnic. També assenyala que ja ha iniciat contactes tant amb els organitzadors com amb el personal de sala per analitzar l’abast de l’incident.
Subscriu-te per seguir llegint
- Un bomber va ajudar a portar-la al món i 22 anys després va recórrer 1.000 quilòmetres per veure-la graduar-se: «Tenim un vincle molt especial»
- Aquest és el nou local dels germans Roca al barri vell de Girona
- L’Ajuntament de Girona i la Generalitat sancionen desenes de locals per incompliments en restauració i oci
- El BOE ho fa oficial: adeu als ciclistes als vorals de les carreteres després de la nova normativa viària
- Virginia Torrecilla, exjugadora del Barça i de l’Atlètic de Madrid: 'Alexia Putellas és una jugadora que ha nascut per fer història
- El poblat abandonat de la presa inactiva de Colomers, més a prop de desaparèixer
- Tim Spector, metge i divulgador especialitzat en microbiota intestinal: 'El cafè del matí pot cuidar la salut intestinal i el benestar general
- Pahissa del Mas, deu anys de cuina al cor de l'Empordà