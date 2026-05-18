Girona tanca el curs del Consell d’Infants i d’Adolescents amb 24 centres participants
Els 87 consellers de primària i secundària han treballat la fotografia, la memòria i el canvi urbanístic amb el Consell de la Gent Gran
El Consell d’Infants i d’Adolescents de Girona ha celebrat aquest dilluns a la tarda l’acte de cloenda del curs 2025-2026 amb la participació dels 24 centres educatius que han format part del projecte. Durant la jornada, que ha tingut lloc al Centre Cultural La Mercè, els consellers i conselleres han presentat les seves propostes a l’Ajuntament de Girona, organitzador de la iniciativa. L’acte ha comptat amb la participació de l’alcalde, Lluc Salellas, i de la regidora d’Educació, Participació, Estadística i Atenció a la Ciutadania, Queralt Vila.
Aquest curs, els dos consells han treballat conjuntament amb el Consell de la Gent Gran en activitats vinculades a la fotografia, la memòria i el canvi urbanístic. El Consell d’Infants ha fet l’itinerari «L’abans i l’ara, un itinerari pels racons de Girona», mentre que el Consell d’Adolescents ha participat en la Marató urbana de fotografia, organitzada conjuntament amb el Centre de Recerca i Difusió de la Imatge.
En total, hi han participat 53 consellers i conselleres de primària i 34 de secundària, escollits a principi de curs entre l’alumnat de 5è i 6è de primària i de 1r i 2n d’ESO. Els representants s’han reunit un dilluns de cada mes al Centre Cultural La Mercè, fora de l’horari escolar, per recollir idees dels seus companys i companyes i aportar propostes sobre temes d’interès per a la ciutat.
«Més inclusiva, amable i pensada per a tothom»
La regidora Queralt Vila ha destacat que el Consell d’Infants i el Consell d’Adolescents són espais de participació activa perquè infants i joves puguin expressar les seves opinions, fer propostes i implicar-se en la construcció d’una ciutat «més inclusiva, amable i pensada per a tothom». També ha remarcat que el treball amb el Consell de la Gent Gran ha permès crear espais d’intercanvi intergeneracional. El resultat final del treball del Consell d’Adolescents és una exposició fotogràfica que uneix memòria, història i mirada jove. La mostra es pot veure des d’aquest dilluns, 18 de maig, als jardins de la Infància, on estarà instal·lada fins al setembre. Després, cada centre educatiu rebrà la seva lona.
Reconeixement d’Unicef
Girona és Ciutat Amiga de la Infància des del 2016, un reconeixement d’Unicef als governs locals compromesos amb els drets de la infància i amb la promoció de la participació infantil i adolescent. La ciutat també compta amb un Pla Local d’Infància i Adolescència.
