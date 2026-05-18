Girona tria l'empresa que avaluarà l'estat d'un pont que té més de 100 anys i ja ha acabat "la seva vida útil"
L’estudi haurà de determinar l’estat actual de la passera, construïda el 1915 amb una "avaluació detallada" per saber-ne la "capacitat" i les mesures per allar-ne l'existència
L'Ajuntament de Girona ha adjudicat a COTCA SA els serveis tècnics que hauran de determinar l’“estat actual” del pont d’en Gómez, una passera de vianants construïda l’any 1915 i situada al centre de la ciutat. L’actuació preveu una “avaluació detallada i avançada” de l’estructura, amb l’objectiu de comprovar-ne la “capacitat portant”, l’“aptitud al servei” i les “mesures preventives” necessàries per allargar-ne la “vida útil”. L’adjudicació s’ha fet per un import de 20.913,96 euros.
Segons la documentació municipal, el pont ja ha superat la seva “vida útil”. Una “inspecció visual preliminar” feta en el marc del Pla de Manteniment d’estructures va concloure que calia dur a terme una avaluació més exhaustiva, amb “inspecció principal i especial”, “auscultació” i “prova de càrrega”. El document no detalla patologies concretes detectades, com fissures, deformacions o problemes als recolzaments, sinó que situa la necessitat de l’estudi en la finalització de la vida útil de l’estructura i en la conveniència de disposar d’un “diagnòstic” tècnic actualitzat.
El contracte tenia un pressupost base de licitació de 25.305,89 euros, IVA inclòs. Els treballs tindran una durada prevista de divuit setmanes a partir de la formalització i inclouran fases de “treballs previs”, “visita in situ”, “assajos laboratori”, “modelació i diagnòstic”, “delineació” i redacció de l’“informe final”.
L’Ajuntament va justificar la contractació externa per la “insuficiència de mitjans propis”. Tot i que el Servei de Projectes i Obres disposa d’un enginyer de Camins, Canals i Ports, el consistori assenyala que l’avaluació requereix experiència específica en estructures i reparació estructural de ponts, així com “programari tècnic”, “equips específics” i software especialitzat de modelació.
El pont d’en Gómez, de més d’un segle d’antiguitat, és considerat una “estructura singular”. La documentació destaca també les “dificultats per accedir als estreps i al tauler”, així com el fet que “no es disposa del projecte original”, circumstàncies que reforcen la necessitat d’un estudi tècnic específic abans de definir possibles actuacions de conservació o reparació.
Un pla global
Lactuació forma part d'un pla de l’Ajuntament de Girona per revisar tots les ponts de la ciutat. L’objectiu principal és poder actuar de forma preventiva i, per això, en els propers anys s’aniran fent les inspeccions i avaluacions necessàries per detectar a temps patologies o desperfectes.
En aquest sentit, el tinent d’alcaldia i regidor de Transició Ecològica i Àrea Urbana del consistori, Sergi Font Domènech, va assenyalae, en el seu moment, que “Girona és una ciutat que viu de cara als seus rius i estem iniciant una feina que no es veu, però que és imprescindible: estudiar tots els ponts de la ciutat i actuar-hi amb manteniment i de forma preventiva". En aquest sentit, va apuntar que s'està actuant a les passeres del Güell, que properament també començaran les obres de la passera de la Font del Rei i el reforç al pont de l'Areny i que seguirien estudiant la resta de ponts i estructures per veure on cal seguir actuant. Un d'aquests és el pont d'en Gómez.
