La grua de Girona, sota mínims: només quatre conductors disponibles
CCOO denuncia que la falta de personal ha obligat l’Ajuntament a recórrer a una empresa privada i que els gruistes assumeixen funcions que no els pertoquen
L’Ajuntament defensa que el reforç extern és excepcional i que només s’ha utilitzat en 3 de les 1.617 retirades d’aquest any
El servei de grua municipal de Girona funciona sota mínims. Fonts del sindicat de CCOO del servei municipal de retirada de vehicles denuncien que actualment només hi ha quatre conductors disponibles d’una plantilla de vuit gruistes. Tres treballadors estan de baixa i un quart es troba de permís matrimonial, tot i que està previst que es reincorpori aviat. Aquest escenari, asseguren, ha complicat el funcionament del servei i ha portat l’Ajuntament a contractar una empresa privada per cobrir els buits que no pot assumir la plantilla municipal.
El servei de grua a la ciutat s’ha de garantir durant tot l’any, també caps de setmana i festius, i en torns de matí, tarda i nit. Fonts sindicals remarquen que, fins i tot amb tota la plantilla disponible, ja és difícil de cobrir. Amb les baixes actuals, la situació encara s’ha agreujat més. Els treballadors expliquen que la Policia Municipal necessita sovint el servei per retirades de vehicles, accidents o controls policials, però que la plantilla «no dona l’abast».
La manca d’efectius també ha provocat que els treballadors hagin deixat de fer hores extres. Segons les mateixes fonts, no es tracta només d’una protesta, sinó d’una qüestió de descans i de límits normatius. Els gruistes sostenen que molts ja haurien arribat al màxim de 80 hores extraordinàries anuals que l’Ajuntament pot abonar per normativa.
El conflicte, però, no es limita a la falta de conductors. Els treballadors també denuncien que l’Ajuntament els obliga a assumir tasques administratives que consideren que no els corresponen. Segons expliquen, fora de l’horari dels dos administratius del dipòsit municipal, són els gruistes qui han d’assumir funcions com cobrar el servei, demanar el DNI als usuaris i signar documentació oficial quan una persona va a recuperar el vehicle.
Des del sindicat defensen que aquestes tasques corresponen a personal administratiu de categoria C1, mentre que els gruistes són C2. «Ens fan fer de C1 quan som C2», denuncien fonts del servei, que afegeixen que aquestes funcions no formen part de la seva relació de llocs de treball. El sindicat assegura que la situació ja està denunciada i en mans d’advocats.
Personal administratiu les 24 hores
Els treballadors reclamen que hi hagi personal administratiu les 24 hores al dipòsit o que l’Ajuntament trobi una solució que no passi per carregar aquestes funcions als gruistes. Segons la seva versió, s’han posat diverses propostes sobre la taula, però la solució plantejada pel consistori passa per instal·lar una màquina automàtica de cobrament. El col·lectiu dubta que aquesta mesura resolgui del tot el conflicte.
L’Ajuntament de Girona, per la seva banda, defensa que la contractació d’una grua externa s’ha començat a fer «de manera excepcional i puntual» en els horaris en què no hi ha prou personal de conducció, principalment per baixes laborals sobrevingudes. Segons el consistori, aquest reforç s’utilitza per retirar vehicles estacionats davant de guals o que generen problemes de seguretat viària.
El consistori precisa que els vehicles retirats per la grua externa són traslladats fins davant del dipòsit municipal i que, posteriorment, l’Ajuntament tramita la liquidació de la taxa de retirada al titular del vehicle. Segons dades municipals, durant el 2026 el servei ha retirat 1.617 vehicles, dels quals 1.614 s’han retirat amb personal propi i només 3 mitjançant grua externa. L’Ajuntament afegeix que treballa en una màquina de cobrament per «actualitzar i modernitzar» el servei.
Tot i aquestes explicacions, els treballadors alerten que el fet que alguns vehicles no entrin dins del recinte del dipòsit pot generar riscos de seguretat i problemes de cobrament. També adverteixen que, si no hi ha personal administratiu disponible, es pot retardar el retorn del vehicle a l’usuari. «Deixem el ciutadà sense cotxe fins dilluns? I si ha de marxar de viatge o anar al metge, com ho fa?», es pregunten fonts sindicals.
