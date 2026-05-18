Marrecs vol fer història a la plaça del Vi pels 30 anys de castells a Girona
La colla celebrarà l’efemèride el 14 de juny amb els Castellers de Vilafranca i la Jove de Tarragona en una diada en què les tres formacions «aniran a màxims»
Els Marrecs de Salt volen fer història a la plaça del Vi de Girona per celebrar els 30 anys de castells en aquest espai emblemàtic de la ciutat. La colla ha presentat aquest dilluns la diada commemorativa, que se celebrarà el diumenge 14 de juny i que comptarà amb dues colles convidades de primer nivell: els Castellers de Vilafranca i la Colla Jove dels Xiquets de Tarragona. La presentació ha comptat amb la participació de l’alcalde de Girona, Lluc Salellas; el tinent d’alcaldia i regidor de Cultura, Quim Ayats; el cap de colla dels Marrecs, Pau Caravaca, i el vicepresident de l’entitat, Sebastià Morató. La jornada serà l’acte principal de la commemoració de les tres dècades de trajectòria castellera a la plaça del Vi i també vol servir per reivindicar Girona com el «referent casteller del nord». Caravaca ha destacat que tant la formació saltenca com les dues colles convidades «aniran a màxims», una aposta que podria permetre veure a Girona castells únics que encara no s’han fet mai a la ciutat. A banda de l’actuació castellera, la celebració també inclourà una cercavila i un concert a la plaça de les Botxes.
