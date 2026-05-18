Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
immigració GironaGirona FCnou bar germans Rocagrua GironaBdeGustTemps de Florsclassificació primera divisió
instagramlinkedin

Salt participa en un projecte europeu per reforçar la participació als barris

El programa Citizen-Doors, impulsat per la Confavc amb entitats de França i Bèlgica, formarà agents locals per combatre la desconnexió entre veïnat i institucions

Formació dels agents locals del projecte Citizen-Doors, que es desplegarà al barri Centre de Salt.

Formació dels agents locals del projecte Citizen-Doors, que es desplegarà al barri Centre de Salt. / Ajuntament de Salt

Redacció

Redacció

Salt

Salt participarà en un projecte europeu per reforçar la participació ciutadana als barris populars i combatre la desconnexió entre el veïnat i les institucions. La iniciativa, anomenada Citizen-Doors, està impulsada per la Confavc juntament amb les entitats VoisinMalin, de França, i Régie des quartiers de Comines-Warneton, de Bèlgica. El programa està subvencionat per la Unió Europea a través del programa Citizens, Equality, Rights and Values.

A Catalunya, les accions es desenvoluparan principalment al barri Centre de Salt i a Ca n’Anglada, a Terrassa. En el cas de Salt, el municipi ja havia posat en marxa el projecte A-Porta el mes de desembre amb la voluntat d’arribar a 850 immobles del barri Centre. Amb aquesta iniciativa, Salt es va convertir en el primer municipi de les comarques gironines a implementar aquest model d’intervenció comunitària de proximitat. Ara, la col·laboració amb la Confavc permetrà que el municipi sigui també un dels espais on es desplegarà el projecte europeu Citizen-Doors.

Desconnexió creixent entre la ciutadania i les institucions

El programa vol donar resposta a la desconnexió creixent entre la ciutadania i les institucions europees i locals. Per fer-ho, aposta per crear una xarxa de 80 agents locals, veïns i veïnes dels mateixos barris on s’actua, que a Catalunya reben el nom de Picaportes. La seva tasca serà promoure la democràcia de proximitat a través del contacte directe amb el veïnat, amb visites porta a porta.

Un cop formats, aquests agents locals faran visites per informar i escoltar les necessitats reals dels residents, sensibilitzar col·lectius tradicionalment infrarepresentats, com joves, dones, gent gran i persones d’origen migrant, i connectar el veïnat amb els mecanismes de participació ciutadana. L’objectiu és reduir les desigualtats en l’accés a la participació política i social, especialment en barris amb alta vulnerabilitat social.

El projecte ha arrencat aquest mes de maig amb una formació especialitzada sobre ciutadania, participació i democràcia a l’Institut de Govern i Polítiques Públiques. La sessió, celebrada el 12 de maig, s’ha adreçat a una vintena d’agents locals que seran els encarregats de dinamitzar el programa als tres països participants.

Notícies relacionades

En total, Citizen-Doors preveu formar 80 agents locals, 25 dels quals a Catalunya, i arribar directament a uns 2.000 residents entre tots els barris on es desplegarà la iniciativa. El projecte es desenvoluparà durant els anys 2026 i 2027 i ha estat seleccionat en la convocatòria europea amb una puntuació de 96 sobre 100. Segons la Confavc, la voluntat és transformar les necessitats dels barris en propostes concretes i vehicular-les cap a les institucions locals i europees.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un bomber va ajudar a portar-la al món i 22 anys després va recórrer 1.000 quilòmetres per veure-la graduar-se: «Tenim un vincle molt especial»
  2. Aquest és el nou local dels germans Roca al barri vell de Girona
  3. L’Ajuntament de Girona i la Generalitat sancionen desenes de locals per incompliments en restauració i oci
  4. El BOE ho fa oficial: adeu als ciclistes als vorals de les carreteres després de la nova normativa viària
  5. Virginia Torrecilla, exjugadora del Barça i de l’Atlètic de Madrid: 'Alexia Putellas és una jugadora que ha nascut per fer història
  6. El poblat abandonat de la presa inactiva de Colomers, més a prop de desaparèixer
  7. Tim Spector, metge i divulgador especialitzat en microbiota intestinal: 'El cafè del matí pot cuidar la salut intestinal i el benestar general
  8. Pahissa del Mas, deu anys de cuina al cor de l'Empordà

Salt participa en un projecte europeu per reforçar la participació als barris

Salt participa en un projecte europeu per reforçar la participació als barris

El Govern i ERC escenifiquen l'acord de pressupostos en la presentació de la línia orbital ferroviària

El Govern i ERC escenifiquen l'acord de pressupostos en la presentació de la línia orbital ferroviària

La compravenda d'habitatges a Girona assoleix un rècord històric el març amb 1.313 operacions

La compravenda d'habitatges a Girona assoleix un rècord històric el març amb 1.313 operacions

Creix un 6% el nombre d'habitatges iniciats a les comarques gironines durant el 2025

Creix un 6% el nombre d'habitatges iniciats a les comarques gironines durant el 2025

Un camió fa tisora i talla l’Eix Transversal a Brunyola

Un camió fa tisora i talla l’Eix Transversal a Brunyola

Els Xoriguers alcen el vol: el primer castell de 8 de la colla de la UdG

Els Xoriguers alcen el vol: el primer castell de 8 de la colla de la UdG

La UGT porta al ple de Tossa les seves denúncies sobre Nora

La UGT porta al ple de Tossa les seves denúncies sobre Nora

«Cadaqués és un lloc extrem que t’atrapa»

«Cadaqués és un lloc extrem que t’atrapa»
Tracking Pixel Contents