Salt participa en un projecte europeu per reforçar la participació als barris
El programa Citizen-Doors, impulsat per la Confavc amb entitats de França i Bèlgica, formarà agents locals per combatre la desconnexió entre veïnat i institucions
Salt participarà en un projecte europeu per reforçar la participació ciutadana als barris populars i combatre la desconnexió entre el veïnat i les institucions. La iniciativa, anomenada Citizen-Doors, està impulsada per la Confavc juntament amb les entitats VoisinMalin, de França, i Régie des quartiers de Comines-Warneton, de Bèlgica. El programa està subvencionat per la Unió Europea a través del programa Citizens, Equality, Rights and Values.
A Catalunya, les accions es desenvoluparan principalment al barri Centre de Salt i a Ca n’Anglada, a Terrassa. En el cas de Salt, el municipi ja havia posat en marxa el projecte A-Porta el mes de desembre amb la voluntat d’arribar a 850 immobles del barri Centre. Amb aquesta iniciativa, Salt es va convertir en el primer municipi de les comarques gironines a implementar aquest model d’intervenció comunitària de proximitat. Ara, la col·laboració amb la Confavc permetrà que el municipi sigui també un dels espais on es desplegarà el projecte europeu Citizen-Doors.
Desconnexió creixent entre la ciutadania i les institucions
El programa vol donar resposta a la desconnexió creixent entre la ciutadania i les institucions europees i locals. Per fer-ho, aposta per crear una xarxa de 80 agents locals, veïns i veïnes dels mateixos barris on s’actua, que a Catalunya reben el nom de Picaportes. La seva tasca serà promoure la democràcia de proximitat a través del contacte directe amb el veïnat, amb visites porta a porta.
Un cop formats, aquests agents locals faran visites per informar i escoltar les necessitats reals dels residents, sensibilitzar col·lectius tradicionalment infrarepresentats, com joves, dones, gent gran i persones d’origen migrant, i connectar el veïnat amb els mecanismes de participació ciutadana. L’objectiu és reduir les desigualtats en l’accés a la participació política i social, especialment en barris amb alta vulnerabilitat social.
El projecte ha arrencat aquest mes de maig amb una formació especialitzada sobre ciutadania, participació i democràcia a l’Institut de Govern i Polítiques Públiques. La sessió, celebrada el 12 de maig, s’ha adreçat a una vintena d’agents locals que seran els encarregats de dinamitzar el programa als tres països participants.
En total, Citizen-Doors preveu formar 80 agents locals, 25 dels quals a Catalunya, i arribar directament a uns 2.000 residents entre tots els barris on es desplegarà la iniciativa. El projecte es desenvoluparà durant els anys 2026 i 2027 i ha estat seleccionat en la convocatòria europea amb una puntuació de 96 sobre 100. Segons la Confavc, la voluntat és transformar les necessitats dels barris en propostes concretes i vehicular-les cap a les institucions locals i europees.
- Un bomber va ajudar a portar-la al món i 22 anys després va recórrer 1.000 quilòmetres per veure-la graduar-se: «Tenim un vincle molt especial»
- Aquest és el nou local dels germans Roca al barri vell de Girona
- L’Ajuntament de Girona i la Generalitat sancionen desenes de locals per incompliments en restauració i oci
- El BOE ho fa oficial: adeu als ciclistes als vorals de les carreteres després de la nova normativa viària
- Virginia Torrecilla, exjugadora del Barça i de l’Atlètic de Madrid: 'Alexia Putellas és una jugadora que ha nascut per fer història
- El poblat abandonat de la presa inactiva de Colomers, més a prop de desaparèixer
- Tim Spector, metge i divulgador especialitzat en microbiota intestinal: 'El cafè del matí pot cuidar la salut intestinal i el benestar general
- Pahissa del Mas, deu anys de cuina al cor de l'Empordà