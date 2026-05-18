Salt preveu 47 actuacions municipals dins del nou Pla de Mobilitat Urbana Sostenible per als pròxims sis anys
L'arribada de la Girocleta al municipi el 2026 és una de les mesures incloses per ampliar alternatives de desplaçament i reduir la dependència del cotxe
El ple de l’Ajuntament de Salt debatrà aquest dilluns l’aprovació inicial del Pla de Mobilitat Urbana Sostenible Supramunicipal de Girona (PMUS-SGi), un document estratègic amb una vigència de sis anys que ha de marcar el futur de la mobilitat sostenible a onze municipis de l’àrea urbana: Aiguaviva, Bescanó, Fornells de la Selva, Girona, Llambilles, Quart, Salt, Sant Gregori, Sant Julià de Ramis i Medinyà, Sarrià de Ter i Vilablareix. El pla, redactat per la UTE Buchanan-Sener per encàrrec del Consell Comarcal del Gironès, la Diputació de Girona i l’Autoritat Territorial de la Mobilitat, identifica les principals disfuncions del sistema actual i proposa un conjunt d’actuacions per reduir el pes del vehicle privat, incrementar l’ús del transport públic fins a prop del 20% del repartiment modal i millorar l’eficiència energètica i la qualitat de l’aire.
En el cas de Salt, el document recull 47 actuacions específicament municipals, a les quals cal afegir les mesures d’abast supramunicipal que també tindran impacte directe al poble. Les propostes s’estructuren en set grans àmbits, des de la millora dels recorreguts per a vianants fins a la mobilitat en bicicleta, els vehicles de mobilitat personal, el transport públic, el trànsit motoritzat o la creació de nous aparcaments. El bloc més ambiciós és el de la xarxa ciclista, amb 18 nous eixos per donar continuïtat als carrils bici dins del municipi i dues actuacions més per millorar itineraris ja existents. Si s’executen totes aquestes mesures, Salt podria disposar d’una xarxa ciclista contínua, connectada entre barris i també amb els municipis veïns. El pla inclou igualment cinc actuacions de millora per a vianants i dues relacionades amb la gestió i creació de places d’aparcament.
Moltes de les línies recollides al PMUS-SGi encaixen amb projectes que el govern municipal ja tenia previstos o en marxa en els darrers anys. És el cas dels nous carrils bici que està previst començar en les pròximes setmanes i que han de reforçar la xarxa ciclable i les connexions amb la resta de l’àrea urbana. El document també incorpora les millores derivades del projecte BRCAT, impulsat i finançat per la Generalitat, que ha permès executar un nou carril bici de gairebé 1,7 quilòmetres, així com reforçar les connexions del transport públic, especialment amb la línia L9, que ara passa cada 15 minuts, i amb la L4, que s’ha estès fins al polígon industrial de Torre Mirona.
En aquesta mateixa línia, el pla també encaixa amb la futura arribada de la Girocleta a Salt, prevista al llarg d’aquest 2026 gràcies a un acord entre l’Ajuntament de Salt, el de Girona i el Departament de Territori. El servei incorporarà tres noves estacions al llarg del passeig Països Catalans i ha de servir per ampliar les alternatives de desplaçament i reduir encara més la dependència del cotxe privat. Amb aquesta aprovació inicial, Salt farà un primer pas perquè el nou full de ruta de la mobilitat supramunicipal comenci a prendre forma i orienti les polítiques de transport i accessibilitat dels pròxims anys.
