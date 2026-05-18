Temps de Flors, escenari de la protesta del Sindicat d'Habitatge contra la turistificació
El Sindicat d'Habitatge de Girona denuncia la massificació turística i l'impacte dels pisos d'ús turístic en la gentrificació del Barri Vell
El Sindicat d'Habitatge de Girona ha tornat a demanar "acabar amb el negoci de l'habitatge" amb una acció de protesta durant Temps de Flors, que aquest diumenge va posar punt final. L'entitat va penjar una pancarta sota el lema "acabem amb el negoci de l'habitatge" a tocar del Cul de la Lleona i a primera línia del riu Onyar. L'acció s'ha fet coincidint amb la mostra floral perquè és un dels períodes de l'any en el qual la ciutat "pateix una major pressió turística".
Asseguren que durant Temps de Flors, la zona es "converteix en el principal epicentre turístic del país", i això "comporta greus conseqüències tant per als veïns del Barri Vell com per a la resta de la ciutat". Per això, el sindicat demana posar fi al "negoci de l'habitatge", perquè és l'"única via per frenar la gentrificació i garantir el dret a un sostre per a tota la població".
De fet, el sindicat critica que el Barri Vell és un dels "sectors més gentrificats de tot Catalunya" i lamenten que els seus carrers es trobin cada vegada "més plens de pisos turístics i allotjaments Airbnb". Segons la portaveu de l'entitat, Fàtima Aatar, això es produeix "a costa d'expulsar la classe treballadora a causa de lloguers inassumibles i que genera un efecte dominó a altres barris de la ciutat, incrementat el preu de l'habitatge a tot Girona".
L'increment del preu de lloguer
Les dades que "evidencien" aquesta situació és l'increment del preu mitjà del lloguer, que a la ciutat, "ja supera els 800 euros mensuals". Tot això, es contraposa amb la caiguda d'un "11%" dels contractes de lloguer. Al mateix temps, el preu de compra d'habitatge "supera els 1.700 euros per metre quadrat" i, segons el sindicat, això fa que cada vegada sigui "més difícil" accedir a un habitatge "per a la majoria de la població treballadora".
En paral·lel, el sindicat denuncia "l'impacte dels pisos turístics sobre el parc residencial". Asseguren que la província de Girona és la que "més habitatges d'ús turístic" té de tot Catalunya, amb uns 18.000 pisos registrats. A Girona, es concentren, sobretot, al Barri Vell. Així, alerten que la situació "expulsa veïns dels barris i provoca cada cop més desnonaments silenciosos vinculats a la substitució del lloguer residencial pel turístic i temporal".
