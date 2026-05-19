El comerç de Girona veu Temps de Flors com un «aparador» més que com una campanya de vendes
La presidenta de Girona Centre Eix Comercial defensa que la mostra atrau molts visitants, però admet que el retorn per a les botigues és sobretot indirecte
Temps de Flors va tornar a omplir Girona de visitants, però el balanç del comerç del centre no es mesura només en vendes. La presidenta de Girona Centre Eix Comercial, Mercè Ramírez de Cartagena, destaca que la mostra floral continua plenament consolidada al calendari i que enguany la sensació ha estat d’una gran afluència, especialment durant el segon cap de setmana. Tot i això, remarca que aquest volum de gent no sempre es tradueix en compres directes als establiments.
«La gent no ve a comprar», resumeix Ramírez de Cartagena. Segons explica, molts visitants arriben a la ciutat per passejar, veure els muntatges florals i menjar, però no necessàriament per entrar a les botigues. «Si t’hi fixes, la gent que porta bosses és minoria», afegeix. Per això, diferencia l’impacte de Temps de Flors en la restauració, on considera que són «dies molt bons», del retorn que té per al comerç, que veu més indirecte.
Això no vol dir, però, que el balanç sigui negatiu. La presidenta de Girona Centre Eix Comercial defensa que la mostra funciona com un gran aparador de ciutat i que pot tenir un retorn a més llarg termini. «Quan es mou tanta gent a la ciutat, és una manera que la gent torni», apunta. Segons Ramírez de Cartagena, molts visitants descobreixen Girona durant Temps de Flors i poden tornar-hi més endavant, en dies de menys afluència, per passejar, comprar o consumir amb més calma.
Un efecte previ
El comerç també nota un efecte previ al festival. Ramírez de Cartagena explica que alguns establiments treballen més durant la setmana anterior, perquè hi ha clients de Girona que avancen compres abans que el centre s’ompli de visitants. «La setmana abans treballem molt més del normal», assenyala. Ho atribueix al fet que part de la clientela local prefereix evitar els dies de més concentració de gent al Barri Vell i a l’eix comercial. La valoració general de la mostra, en tot cas, és positiva. Ramírez de Cartagena considera que aquest any els muntatges han agradat i que les flors han estat «espectaculars». També reivindica la feina que hi ha al darrere de les instal·lacions i recorda que moltes es fan de manera altruista. En aquest sentit, creu que caldria posar més en valor la setmana de muntatge, quan la ciutat ja comença a transformar-se abans de l’obertura oficial.
Uns dies més
De cara a futures edicions, la presidenta de Girona Centre Eix Comercial planteja estudiar si alguns elements florals es podrien mantenir uns dies més en punts concrets de la ciutat per allargar l’efecte de la mostra. Admet que no tots els muntatges es poden conservar, perquè es degraden i requeririen un manteniment difícil d’assumir, però creu que seria una manera d’aprofitar millor l’impacte visual del festival. Ramírez de Cartagena també recorda la preocupació que va generar la vaga de neteja abans de Temps de Flors. Segons diu, si el conflicte s’hagués allargat, «hauria sigut un drama», tot i que celebra que la situació es resolgués abans dels dies de més afluència.
