Un conductor resulta ferit en una sortida de via a la C-66 a Flaçà
Els ocupants d’un camió d’escombraries han ajudat el conductor a sortir del vehicle
Un conductor ha resultat ferit lleu aquest dimarts en un accident de trànsit a la C-66, al seu pas per Flaçà.
El sinistre viari s’ha produït cap a dos quarts de tres de la matinada a l’altura del quilòmetre 21, on un turisme ha patit una sortida de via. En l’accident només s’hi ha vist implicat un vehicle.
Fins al lloc dels fets s’hi han desplaçat efectius dels Mossos d’Esquadra de Trànsit, el Sistema d’Emergències Mèdiques i els Bombers de la Generalitat.
Quan els serveis d’emergències han arribat a la zona, s’han trobat que un camió d’escombraries s’havia aturat al punt de l’accident i que els seus ocupants havien ajudat el conductor a sortir del cotxe, segons han indicat els Bombers.
Tot i que inicialment es temia que l’home pogués haver patit ferides de més gravetat, finalment ha resultat ferit lleu. El SEM ha activat dues unitats i el conductor ha estat evacuat a l’hospital Josep Trueta de Girona.
