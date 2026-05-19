La Fundació SERGI inicia a Celrà la campanya de microBeques16+ amb una marxa solidària
La segona edició de la iniciativa esportiva recapta prop de 400 euros per ajudar a joves a continuar estudiant o accedir al mercat laboral
La Fundació SERGI ha donat el tret de sortida a la campanya de microBeques16+ per al curs 2026-2027 amb la celebració de la segona edició de la Marxa Nòrdica Solidària, que aquest dissabte va reunir una quarantena de participants a Celrà en un recorregut de set quilòmetres pels boscos i paratges de l’entorn del municipi, que va culminar amb una actuació poètica protagonitzada per joves participants i un esmorzar popular. La iniciativa, de caràcter esportiu i solidari, va permetre recaptar prop de 400 euros.
La jornada va estar organitzada amb la col·laboració de Nordic Walking Girona i el suport de l’Ajuntament de Celrà. La caminada va servir com a primera aportació de la nova campanya anual de microBeques16+, que ofereix suport econòmic i acompanyament tutorial a joves que necessiten ajuda per continuar els seus estudis o iniciar-se al món laboral.
L’acte també va comptar amb parlaments de la regidora d’Educació, Llengua i Joventut de l’Ajuntament de Celrà, Íria Masó, i la coordinadora de l’Àrea d’Educació de la Fundació SERGI, Marina Valladares, que va posar en valor l’impacte que han tingut les microBeques16+ durant els darrers anys i va subratllar la importància de donar resposta a necessitats econòmiques que "sovint no queden cobertes per les ajudes oficials".
Més de 30.000 euros recaptats
Des de l’any 2021, la campanya ha recaptat un total de 31.380 euros, que ha permès donar suport a 224 joves que la Fundació acompanya a través dels programes socioeducatius “Porta d’Accés” i “Quetzal”, desenvolupats a Salt, Celrà i Lloret de Mar.
De cara al curs vinent, l’objectiu de la Fundació SERGI és aconseguir finançament per concedir 25 microBeques més de 250 euros cadascuna. La campanya estarà activa fins al juliol, coincidint amb el període de matriculacions del pròxim curs acadèmic.
