El Museu de l’Aigua repassa un segle d’aiguats i inundacions a Salt i Girona amb la mostra "Cartografia de la incertesa"
El Museu de l’Aigua inaugura una exposició que explora la memòria col·lectiva vinculada a l’aigua i als episodis que han marcat el territori
El Museu de l’Aigua va inaugurar aquest dilluns, coincidint amb el Dia Internacional dels Museus, l’exposició “Cartografia de la incertesa: el batec de l’aiguat 1920-2020”, una mostra que repassa un segle d’aiguats i inundacions a Salt i Girona. L’exposició, que es podrà visitar fins al 31 de juliol, proposa un recorregut per la memòria col·lectiva vinculada a l’aigua i als episodis que han marcat el territori al llarg del segle XX i començament del XXI.
La coordinació de la mostra ha anat a càrrec de Josep Maria Oliveras, que durant la inauguració va explicar que “l’objectiu de l’exposició era vincular-lo al mateix Museu de l’Aigua i donar la informació que tenim sobre el fenomen dels aiguats i mostrar-ho amb fotografies inèdites en la mesura del possible”. Per fer-ho, Oliveras ha treballat amb imatges procedents sobretot de l’Arxiu de Salt, del Centre de Recerca i Difusió de la Imatge (CRDI) i de diverses col·leccions privades. El coordinador també va advertir que “a Salt no hi havia fotògrafs durant bona part del segle XX” i que, per això, bona part del material gràfic conservat correspon a Girona. Tot i això, va destacar que durant l’aiguat del 1970 el fotògraf Salvador Crescenti sí que va documentar els efectes de la inundació a Salt.
La inauguració va comptar també amb la participació del tinent d’alcalde de Cultura, Toni Vidal, que va reflexionar sobre l’impacte dels aiguats i sobre com el canvi climàtic pot fer més habituals episodis que semblaven superats gràcies al control del cabal dels rius o a la construcció d’embassaments. La mostra ressegueix diferents dimensions de la relació entre Salt i l’aigua: des de les antigues denominacions del Ter, a partir de l’obra de Joaquim de Camps, fins a la memòria del fang i dels efectes materials que deixen les crescudes. El recorregut inclou també les processons per demanar pluja, els grans aiguats dels anys 1920, 1940, 1962 i 1970, i acaba amb un record del temporal Glòria del 2020.
L’exposició forma part d’un cicle impulsat per l’àrea de Cultura al voltant del passat industrial de Salt i del paper central de l’aigua en la història del municipi. En aquest marc, encara es pot visitar fins al 30 de maig al nucli de comunicacions de la Coma Cros la mostra “Motlles de bac”, de Jaume Prats i Albert Artacho, dedicada a aquestes peces clau en la industrialització tèxtil. El cicle es completarà al setembre amb una tercera exposició al Museu de l’Aigua dedicada precisament al fotògraf Salvador Crescenti. Segons l’Ajuntament, aquestes mostres responen a la moció aprovada al ple del gener, presentada per IpS-CUP, per reivindicar elements del passat industrial de Salt i peces que habitualment no estan a l’abast del gran públic.
