La primera cursa antiracista entre Salt i Girona recaptarà fons per pagar multes del sindicat d'habitatge
La cursa compta amb el suport de 80 entitats i ja té més de 200 persones inscrites
Aquest dimarts s'ha presentat a Salt la primera cursa antiracista entre aquesta localitat i Girona. L'objectiu principal és recaptar fons per pagar els 5.000 euros en multes que acumulen diversos membres del Sindicat d'Habitatge de Salt per part dels Mossos quan intenten frenar desnonaments. A més, també es vol fer visible el "racisme estructural" que, assenyalen, encara existeix a la societat. Des del sindicat lamenten també les "traves" que s'han posat, especialment per part de l'Ajuntament de Salt, per intentar portar la cursa a la zona de les deveses i impedir que passés per zona urbana. L'esdeveniment serà el diumenge 31 de maig a les deu del matí i compta, de moment, amb 210 inscrits i 80 entitats que hi donen suport.
La primera cursa antiracista entre Salt i Girona començarà i acabarà a la Factoria Cultural de la Coma Cros de Salt. Entremig passarà per diversos carrers de les dues ciutats fins a tocar de la plaça Marquès de Camps de Girona i el pont del Dimoni. Aquest no és el recorregut que els organitzadors van plantejar, que pretenien passar pel carrer Major de Salt i el passeig d'Olot de Girona, però s'han hagut de fer enrere per la negativa dels ajuntaments.
De fet, aquesta és una de les crítiques que fan les entitats, especialment al consistori saltenc. En aquest sentit, el membre del col·lectiu Cacau i Negritud, Aliou Diallo, carrega contra el govern municipal per intentar "arraconar" la cursa a la zona de les Deveses.
"L'Ajuntament o qualsevol entitat pública hauria de recollir amb entusiasme que es faci una cursa antiracista pel teu poble i més a Salt i no hem rebut aquesta resposta. Diu molt d'aquest ajuntament i del moment polític actual", assenyala Diallo.
A més de denunciar el "racisme estructural que existeix", l'objectiu material de la cursa és recaptar fons pel Sindicat d'Habitatge de Salt. El motiu són els més de 5.000 euros en multes que acumula, per les accions que duen a terme quan intenten aturar un desnonament.
La membre del sindicat, Anna Mas, explica que les sancions solen ser per desobediència als agents de l'autoritat o fins i tot per ocupació de via pública. Mas lamenta que arran d'anar posant aquestes sancions es troben que hi ha persones que no acaben tornant a altres desnonaments, un cop veuen que els recursos que presenten no prosperen.
"Ho hem anat pagant com hem pogut i ara tenim unes sancions de 5.000 euros per pagar i nosaltres no tenim diners. Per això vam pensar a fer la cursa i que la gent pugui seguir venint a manifestar-se, perquè és el nostre dret, només faltaria", diu Mas.
Des del sindicat assenyala que "els desnonaments no s'aturen" i que segueix havent-hi un "degoteig constant", molts dels quals el sindicat no n'està al cas. "La situació aquí Salt és molt crítica en aquest tema", assenyalen.
Resposta "brutal"
Tant Mas com Diallo han agraït la "resposta brutal" que han rebut especialment per part de les entitats socials. En total ja són 80 les que hi donen suport i remarquen que la cursa no la lidera ningú sinó que és "una qüestió transversal".
De moment, ja s'han apuntat a l'esdeveniment 210 persones, però donen per fet que seran molts més. El preu de la inscripció és de deu euros per persona i de cinc per a aquells col·lectius vulnerables. A banda, també hi ha la possibilitat de fer donacions del que es vulgui i no participar.
Un cop acabada la cursa- de cinc quilòmetres- hi haurà activitats musicals a la zona de la Coma Cros i també servei de bar i venda de samarretes.
- La família de la nena atacada per un senglar a Cadaqués reclama uns 70.000 euros i avisa que anirà al contenciós pel silenci municipal
- «Tinc el virus de la trempera, i fins avui m’ha respectat»
- Alerta vermella per pluja: Sant Feliu de Guíxols acumula 100 litres i Castell d’Aro supera els 50 litres
- Aquest és el nou local dels germans Roca al barri vell de Girona
- El BOE ho fa oficial: adeu als ciclistes als vorals de les carreteres després de la nova normativa viària
- La derrama que pot arribar als 40.000 euros: els ascensors entren en una nova etapa d’inspeccions
- Miguel Benito, advocat: «Per poder jubilar-te a Espanya només cal complir tres requisits; ell desconeixia el tercer»
- Efímer, el projecte gastronòmic a quatre mans que fa poble a Llançà