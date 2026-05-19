La química gironina Carla Casadevall, finalista del Premi Princesa de Girona d’Investigació 2026
La investigadora formada a la UdG opta al guardó juntament amb Ana I. Benítez, Javier Santos, Rafael Luque i Pablo Rodríguez
La química gironina Carla Casadevall Serrano és una de les cinc finalistes del Premi Princesa de Girona Investigació 2026. La Fundació Princesa de Girona ha anunciat aquest dimarts els candidats que opten al guardó, que es resoldrà el pròxim 26 de maig a Múrcia, en el marc de l’acte central del Tour del Talent. Casadevall comparteix nominació amb Ana I. Benítez Mateos, Javier Santos Moreno, Rafael Luque Ramírez i Pablo Rodríguez Fernández, investigadors amb trajectòries vinculades a àmbits com la biocatàlisi, la biologia sintètica, l’astrofísica i la fusió nuclear.
Casadevall, nascuda a Girona el 1991, és química especialitzada en conversió sostenible d’energia i actualment és investigadora i líder de grup a la Universitat Rovira i Virgili i a l’Institut Català d’Investigació Química. Formada a la Universitat de Girona, on va cursar el grau en Química i un màster en Catàlisi Avançada i Modelització Molecular, ha desenvolupat una trajectòria internacional amb estades en centres de referència d’Europa i dels Estats Units, com Cambridge, el KTH o el Max Planck Institute.
Combustibles amb energia solar
La seva recerca se centra en el desenvolupament de tecnologies per produir combustibles i productes químics de manera sostenible a partir de l’energia solar. A través de sistemes bioinspirats, com microreactors polimèrics i membranes artificials, Casadevall busca reproduir processos naturals com la fotosíntesi per millorar l’eficiència i la selectivitat de les reaccions químiques. Aquest treball s’emmarca en el projecte BIOPOLE, que proposa una nova generació de sistemes fotocatalítics basats en la compartimentalització artificial.
Segons la Fundació Princesa de Girona, la investigadora orienta els pròxims anys de treball a avançar cap a tecnologies capaces de transformar CO₂ en combustibles i productes químics, amb l’objectiu de contribuir a la transició energètica i a la descarbonització de l’economia. La seva trajectòria inclou més de 40 articles científics, participació en congressos internacionals i més de 2,7 milions d’euros captats en finançament competitiu. També ha estat reconeguda amb una ERC Starting Grant el 2025, una Beca Leonardo de la Fundació BBVA i altres guardons científics.
Els altres quatre finalistes també presenten perfils destacats en diferents disciplines científiques. Javier Santos Moreno, de Bizkaia, és professor i investigador de la Universitat Pompeu Fabra i treballa en biologia sintètica, especialment en el disseny de circuits genètics per programar cèl·lules bacterianes amb aplicacions en salut i medi ambient. Ana I. Benítez Mateos, de Cadis, és professora i investigadora a la Universitat Tècnica de Múnic i desenvolupa sistemes enzimàtics avançats per produir compostos d’alt valor de manera més eficient i sostenible.
També opten al guardó Rafael Luque Ramírez, de Còrdova, investigador Ramón y Cajal a l’Institut d’Astrofísica d’Andalusia i expert en exoplanetes, amb contribucions al descobriment de més de 220 planetes fora del sistema solar; i Pablo Rodríguez Fernández, de Madrid, investigador principal al Massachusetts Institute of Technology, on lidera un grup dedicat al modelatge integral en l’àmbit de la fusió nuclear.
Els cinc candidats presentaran els seus projectes en l’acte central del Tour del Talent a Múrcia davant d’un jurat d’experts vinculats a l’àmbit científic. Els Premis Princesa de Girona en les categories Investigació, Art, Social i CreaEmpresa han rebut enguany 400 candidatures. El guardó d’Investigació està dotat amb 20.000 euros i reconeix la trajectòria de joves científics i investigadors amb projectes destacats, esperit emprenedor i potencial de desenvolupament futur.
