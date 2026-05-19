Roben una quinzena de mòbils durant un festival a Cassà de la Selva
Els Mossos investiguen els furts i ja han rebut quatre denúncies
Una quinzena de persones han denunciat o comunicat el robatori del seu telèfon mòbil durant la celebració d’un festival de música electrònica a Cassà de la Selva.
Els fets van tenir lloc durant l’edició d’aquest any del festival Delirium, que es va celebrar dissabte a la zona de la Pineda Fosca, un espai que ja s’ha convertit en una de les seus habituals d’aquest esdeveniment de música electrònica. Els Mossos d’Esquadra tenen coneixement de la sostracció de 10 telèfons mòbils i, de moment, ja han recollit quatre denúncies formals, confirmen des del cos policials. Tot i això, des de l'organització informen que haurien rebut una quinzena d'avisos.
El dia dels fets es va alertar tant els Mossos d’Esquadra com la Policia Local de Cassà de la Selva, que van tenir coneixement de les primeres desaparicions de telèfons durant la celebració del festival. Enguany, el certamen també comptava amb seguretat privada.
Els aparells haurien desaparegut mentre els seus propietaris gaudien del festival. En alguns casos, les víctimes els portaven a les butxaques o penjats al coll, i no es van adonar de la sostracció fins al cap d’una estona. Es tracta de furts de mòbils.
A Barcelona
En alguns casos, els afectats han pogut comprovar a través del sistema de geolocalització del mòbil que l’aparell apareixia ubicat posteriorment a Barcelona, un indici que els investigadors també poden tenir en compte per intentar resseguir el recorregut dels telèfons sostrets.
La investigació l’ha assumit la comissaria dels Mossos d’Esquadra de Girona, que manté diligències obertes per intentar identificar els autors dels fets i aclarir si les sostraccions responen a l’actuació d’un grup organitzat o de lladres especialitzats en aquest tipus de furts en esdeveniments multitudinaris.
Ara, els Mossos d’Esquadra treballen per recopilar informació dels afectats, revisar possibles indicis i determinar si hi ha connexió entre els diferents casos detectats durant aquesta nova edició del festival a Cassà de la Selva.
No és el primer cop que el festival queda relacionat amb furts de telèfons mòbils. L’octubre passat, coincidint amb la segona “sessió” del festival a la Pineda Fosca, els Mossos van detenir un jove que estava robant mòbils entre el públic. En identificar-lo, els agents van comprovar que sobre ell pesava una ordre europea de detenció per un homicidi comès a Aubervilliers, a França. A banda, durant l'edicició del maig, almenys quinze mòbils van desaparèixer durant la celebració del mateix certamen.
Grups organitzats
Els furts de telèfons mòbils en festivals i grans concentracions de persones són una problemàtica habitual, sobretot en espais amb aglomeracions, moviment constant i moments de poca visibilitat. Els lladres aprofiten aquests entorns per actuar amb rapidesa i sostreure aparells de bosses o butxaques sense que la víctima se n’adoni fins més tard.
En aquesta línia, des de l’organització del festival Delirium lamenten els fets i asseguren que darrere d’aquest tipus de furts hi ha grups organitzats. Subratllen que ells són els «primers perjudicats» per aquestes situacions i defensen que el festival disposa de vigilància privada i, durant la jornada de dissabte, també de policies locals de paisà a la zona per prevenir incidents i evitar enfrontaments. En aquest sentit, remarquen que «mai hi ha hagut cap baralla».
Pel que fa als robatoris de mòbils, l’organització afirma que a l’entrada del festival ja s’alerta els assistents perquè vagin amb compte i que, fins i tot, enguany es repartien cintes per penjar-se el telèfon al coll. També asseguren que treballen «colze a colze» amb la policia per reduir aquestes xifres, que segons apunten van a la baixa, i recorden la detenció de l’any passat d’un jove enxampat robant mòbils al festival i sobre qui pesava una ordre europea de detenció.
L’organització també destaca que disposa d’un protocol específic per atendre les persones que pateixen el furt del telèfon. En aquests casos, expliquen que se’ls facilita un espai segur, se’ls deixa un telèfon si ho necessiten i se’ls ajuda a presentar la denúncia, entre altres mesures. Finalment, remarquen que mantenen una política de tolerància zero davant d’aquests fets i recorden que pel festival de Cassà hi van passar unes 3.500 persones.
Subscriu-te per seguir llegint
- La família de la nena atacada per un senglar a Cadaqués reclama uns 70.000 euros i avisa que anirà al contenciós pel silenci municipal
- «Tinc el virus de la trempera, i fins avui m’ha respectat»
- Alerta vermella per pluja: Sant Feliu de Guíxols acumula 100 litres i Castell d’Aro supera els 50 litres
- Aquest és el nou local dels germans Roca al barri vell de Girona
- El BOE ho fa oficial: adeu als ciclistes als vorals de les carreteres després de la nova normativa viària
- La derrama que pot arribar als 40.000 euros: els ascensors entren en una nova etapa d’inspeccions
- Miguel Benito, advocat: «Per poder jubilar-te a Espanya només cal complir tres requisits; ell desconeixia el tercer»
- Efímer, el projecte gastronòmic a quatre mans que fa poble a Llançà