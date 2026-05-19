Salt reclama a la Generalitat mesures urgents per millorar la qualitat de l'aire al municipi
L'aprovació de la moció presentada per IPS-CUP representa un compromís amb la salut pública i l'alineació amb les recomanacions de l'Organització Mundial de la Salut
El ple de l’Ajuntament de Salt ha aprovat aquest dilluns una moció presentada per Independents per Salt-CUP per reclamar mesures concretes per millorar la qualitat de l’aire al municipi. El text ha tirat endavant amb 17 vots a favor d’IPS-CUP, ERC, Junts i el PSC, mentre que Vox hi ha votat en contra. La iniciativa demana a la Generalitat la instal·lació d’una estació fixa de control de la qualitat de l’aire a Salt i el desplegament d’una xarxa de sensors per monitorar contaminants com les partícules PM10 i PM2.5, el diòxid de nitrogen (NO₂), l’ozó i altres gasos contaminants, especialment a les zones amb més trànsit i densitat de població.
La moció també reclama que aquestes dades siguin públiques i accessibles, que Catalunya adopti abans del 2026 els límits de contaminació recomanats per l’OMS i que el consistori impulsi un Pla de Protecció de la Salut Ambiental amb mesures de mobilitat sostenible, més espais verds i actuacions de rehabilitació energètica. A més, el text aposta per fomentar la instal·lació de sensors i l’augment de vegetació als instituts de Salt per implicar la comunitat educativa en la millora de la salut ambiental.
La regidora Marta Guillaumes ha defensat que “el vot favorable a aquesta moció representa un compromís clar amb la salut pública i el dret de la ciutadania a respirar un aire de qualitat”. Segons ha afegit, la iniciativa aprovada “és un petit avenç col·lectiu que està absolutament alineat amb l’informe que just ahir va publicar l’Organització Mundial de la Salut i en què es demana que s’ampliïn les solucions locals i comunitàries per al clima i la salut”.
La formació ha vinculat aquesta proposta amb les darreres dades sobre contaminació publicades a Diari de Girona, que situaven Girona al capdavant de les capitals catalanes en contaminació per partícules microscòpiques. Segons IPS-CUP, aquesta situació també afecta de ple Salt. “Tenim l’autopista a tocar del nucli urbà i els avions que constantment ens passen per sobre; a part, l’any passat van entrar sis milions de vehicles al municipi, i no estem recollint dades que ens indiquin en quin estat tenim l’aire; actualment desconeixem la magnitud d’aquesta afectació”, remarquen. El grup assegura que l’objectiu és garantir el dret dels veïns a respirar un aire més net i saludable i que, un cop es disposi de dades fiables, es puguin impulsar mesures concretes per protegir la salut de la població.
