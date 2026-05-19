Setmana de la Salut a Girona Est: combatre el sedentarisme del 71% dels joves del barri
Les activitats s’allargaran fins divendres amb caminades, tastets esportius, petanca, batxata i propostes familiars per fomentar hàbits saludables
La Setmana de la Salut de Girona Est posa enguany el focus en l’activitat física després que les enquestes fetes a les escoles del barri hagin detectat una davallada important d’aquest hàbit entre els adolescents. Segons els resultats recollits durant el primer semestre del curs, un 71% dels joves d’entre 12 i 15 anys van respondre que no feien cap activitat física.
La iniciativa, impulsada des de la Taula de Salut, forma part del projecte Fem Salut i aquest any obre una nova fase centrada en la pràctica d’activitat física com a element clau per promoure estils de vida saludables. Les conclusions de les enquestes apunten que, durant la infància, hi ha interès per moure’s i practicar esport, però que les criatures es troben sovint amb dificultats per accedir-hi per causes diverses. En l’edat adulta, en canvi, es detecta un repunt de l’interès, però sobretot vinculat a activitats més informals, com anar a caminar, i amb poca vinculació a clubs o activitats organitzades.
Fomentar els hàbits saludables
Amb aquest context, Girona Est celebra fins al divendres 22 de maig una nova edició de la Setmana de la Salut, amb una programació pensada per fomentar els hàbits saludables i provar quines activitats poden tenir més resposta al barri. L’objectiu és que aquesta setmana intensiva serveixi per generar, de cara al curs vinent, una proposta més àmplia i continuada que ajudi a revertir l’abandonament de l’activitat física.
Les activitats van començar dilluns a la tarda amb una sortida amb famílies de l’Escola Bressol Cavall Fort, amb berenar i jocs. Aquest dimarts, l’activitat de gimnàstica suau que es fa cada setmana al Centre Cívic Onyar ha obert les portes a totes les persones que la vulguin provar. També dimarts i dimecres a la tarda, l’escola esportiva del barri fa jornades de portes obertes de les diferents disciplines que s’hi practiquen.
Dimecres al matí es faran diverses caminades saludables amb sortida des del Centre Cívic Onyar. A la tarda, un veí del barri dinamitzarà una sessió de petanca oberta a tothom a les pistes situades al costat del centre d’atenció primària.
El dijous 21, l’Espai Actiu, una proposta recent del Centre Cívic impulsada per un estudiant de l’Institut Vallvera en col·laboració amb l’Associació de Jubilats i Pensionistes de Vila-roja, farà una sessió especial amb una fisioterapeuta del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya. Aquell mateix dia també hi haurà tastets d’esports en diferents equipaments del barri: al matí, adreçats a les escoles, i a la tarda, oberts a tothom, amb una orientació especial cap als joves.
La Setmana de la Salut acabarà divendres amb un circuit de psicomotricitat al pati de Font de la Pólvora per als infants d’infantil i primera infància. A la tarda, el pati del Centre Cívic acollirà les activitats de cloenda: un concert per ballar amb un grup d’animació, a les tres, i una classe mestra de batxata, a les cinc.
