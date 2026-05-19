La Torratxa de Vilablareix serà declarada Bé Cultural d’Interès Local després de l'aprovació del ple
El ple aprova la protecció de La Torratxa com a BCIL, el pla de sequera i acorda modificacions en taxes d'equipaments municipals
El ple de l’Ajuntament de Vilablareix ha aprovat aquest dilluns diversos acords en àmbits com la sequera, la mobilitat, els equipaments municipals i la gestió econòmica, però un dels punts més destacats de la sessió ha estat l’inici de l’expedient per declarar La Torratxa com a Bé Cultural d’Interès Local (BCIL). Es tracta de la torre sepulcral romana del municipi, un element de gran valor històric, cultural i arquitectònic que el consistori vol protegir encara més després de les actuacions de consolidació, restauració i adequació de l’entorn impulsades en els últims anys amb el suport del Servei de Monuments de la Diputació de Girona.
En l’àmbit de la sostenibilitat, el ple també ha donat llum verda a l’aprovació definitiva del Pla d’emergència en situació de sequera, un document que fixa les mesures a aplicar segons els diferents escenaris de manca d’aigua. El text compta amb l’informe favorable de l’Agència Catalana de l’Aigua i ha de permetre millorar la planificació i la gestió dels recursos hídrics del municipi davant futurs episodis de sequera.
Pel que fa a la mobilitat, el consistori ha aprovat el conveni per continuar la redacció, el finançament i la implementació del Pla de mobilitat urbana sostenible supramunicipal de Girona, així com l’aprovació inicial del mateix document. El pla, treballat conjuntament amb altres municipis de l’àrea urbana, vol avançar cap a una mobilitat “més sostenible, segura, accessible i eficient” i continuar millorant l’accessibilitat tant a escala local com supramunicipal.
La sessió també ha servit per aprovar inicialment el Reglament regulador d’ús de la Sala Polivalent, així com modificacions de taxes vinculades a aquest equipament, a la Llar d’Infants Municipal La Farigola i a la piscina municipal. En aquest últim cas, també s’ha actualitzat el reglament d’ús de la piscina per adaptar les normes d’accés, convivència i seguretat, mantenint el preu públic d’altres anys i les condicions per a les persones majors de 65 anys empadronades. Finalment, en l’àmbit econòmic, el ple ha aprovat inicialment una modificació de crèdit de 496.361,38 euros, dels quals 473.481,17 es destinaran a amortitzar anticipadament l’únic préstec vigent de l’Ajuntament.
