La UdG assoleix un 90,53% en transparència i se situa entre les millors universitats espanyoles
L'estudi avalua 169 indicadors relacionats amb la transparència institucional, la comunicació pública i la informació econòmica
La Universitat de Girona (UdG) se situa entre les universitats més transparents de l’Estat, segons el IV Informe de Transparència de les Universitats Espanyoles elaborat per la plataforma Dyntra. La institució gironina assoleix un 90,53% de compliment dels indicadors analitzats, molt per sobre de la mitjana estatal, que se situa en el 55,91%.
Amb aquest resultat, la UdG es manté com la universitat catalana més ben posicionada en aquesta classificació i ocupa la tretzena posició del rànquing espanyol, compartida amb les universitats d’Alcalá i Oviedo. L’estudi avalua 78 universitats —50 de públiques i 28 de privades— a partir de 169 indicadors relacionats amb la transparència institucional, la comunicació pública, la participació ciutadana, la informació econòmica i la contractació de serveis.
L’informe també destaca el millor comportament de les universitats públiques en matèria de rendició de comptes i accés a la informació. En aquest àmbit, la mitjana de compliment de les públiques arriba al 73,03%, mentre que la de les privades es queda en el 25,34%. En aquest context, la UdG forma part del grup de només 18 universitats de l’Estat que superen el 80% dels estàndards fixats per Dyntra.
Segons la universitat, aquest resultat és fruit del treball desenvolupat els últims anys per reforçar els seus mecanismes de govern obert i facilitar l’accés públic a la informació institucional. Les millores als portals informatius i l’actualització constant dels continguts han contribuït a consolidar aquesta política de transparència. El vicerector d’Economia i Transformació Digital, Alberto Navarro, valora molt positivament el reconeixement i assegura que “reforça el compromís institucional amb la transparència, la qualitat democràtica i la rendició de comptes davant la comunitat universitària i la societat”.
La metodologia de Dyntra es basa en una auditoria social oberta i permanent que avalua de manera pública i verificable la informació disponible als portals institucionals. L’informe conclou, a més, que la transparència universitària continua millorant globalment a Espanya, amb la mitjana més alta registrada fins ara, tot i que es mantenen diferències importants entre institucions.
