Els Agents Rurals actuen a l’Onyar per l’aparició de diversos coloms morts

Els agents apunten com a primera hipòtesi a l’atac de gavians, però les restes se sotmetran a una necròpsia per determinar la causa de la mort

Les imatges dels coloms morts a Girona

Tony Di Marino

Els Agents Rurals van actuar aquest dilluns al migdia a la llera de l’Onyar, al centre de Girona, després de rebre un avís per la presència de diversos coloms morts en aquest punt del riu. Els animals es trobaven en un tram situat abans del Pont de Pedra, a tocar de la plaça de Catalunya, i, com a mínim, n’hi havia sis morts concentrats en el mateix punt.

Segons van explicar els agents, una de les primeres hipòtesis és que els coloms haurien pogut morir arran de l’atac de gavians. Tot i això, aquesta causa encara s’haurà de confirmar i les restes se sotmetran a una necròpsia per determinar exactament què ha provocat la mort dels animals. Els Agents Rurals van revisar la zona i van observar l’estat dels coloms per valorar els passos a seguir. La presència de diverses aus mortes en un espai tan cèntric ha cridat l’atenció, especialment pel fet que els exemplars es trobaven agrupats en un mateix tram de la llera.

Els gavians són aus habituals en entorns urbans i fluvials i poden alimentar-se d’altres animals, inclosos ocells com els coloms, especialment si són exemplars febles, ferits o fàcils de capturar. A Girona, la presència de gavians al voltant de l’Onyar és freqüent, de manera que aquesta possibilitat entra dins d’un comportament habitual d’aquestes aus. La necròpsia haurà de determinar, però, si aquesta és realment la causa de la mort dels coloms localitzats aquest dilluns.

