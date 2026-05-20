Els Agents Rurals actuen a l’Onyar per l’aparició de diversos coloms morts
Els agents apunten com a primera hipòtesi a l’atac de gavians, però les restes se sotmetran a una necròpsia per determinar la causa de la mort
Els Agents Rurals van actuar aquest dilluns al migdia a la llera de l’Onyar, al centre de Girona, després de rebre un avís per la presència de diversos coloms morts en aquest punt del riu. Els animals es trobaven en un tram situat abans del Pont de Pedra, a tocar de la plaça de Catalunya, i, com a mínim, n’hi havia sis morts concentrats en el mateix punt.
Segons van explicar els agents, una de les primeres hipòtesis és que els coloms haurien pogut morir arran de l’atac de gavians. Tot i això, aquesta causa encara s’haurà de confirmar i les restes se sotmetran a una necròpsia per determinar exactament què ha provocat la mort dels animals. Els Agents Rurals van revisar la zona i van observar l’estat dels coloms per valorar els passos a seguir. La presència de diverses aus mortes en un espai tan cèntric ha cridat l’atenció, especialment pel fet que els exemplars es trobaven agrupats en un mateix tram de la llera.
Els gavians són aus habituals en entorns urbans i fluvials i poden alimentar-se d’altres animals, inclosos ocells com els coloms, especialment si són exemplars febles, ferits o fàcils de capturar. A Girona, la presència de gavians al voltant de l’Onyar és freqüent, de manera que aquesta possibilitat entra dins d’un comportament habitual d’aquestes aus. La necròpsia haurà de determinar, però, si aquesta és realment la causa de la mort dels coloms localitzats aquest dilluns.
Subscriu-te per seguir llegint
- La família de la nena atacada per un senglar a Cadaqués reclama uns 70.000 euros i avisa que anirà al contenciós pel silenci municipal
- «Tinc el virus de la trempera, i fins avui m’ha respectat»
- Alerta vermella per pluja: Sant Feliu de Guíxols acumula 100 litres i Castell d’Aro supera els 50 litres
- Aquest és el nou local dels germans Roca al barri vell de Girona
- El BOE ho fa oficial: adeu als ciclistes als vorals de les carreteres després de la nova normativa viària
- La derrama que pot arribar als 40.000 euros: els ascensors entren en una nova etapa d’inspeccions
- Miguel Benito, advocat: «Per poder jubilar-te a Espanya només cal complir tres requisits; ell desconeixia el tercer»
- Efímer, el projecte gastronòmic a quatre mans que fa poble a Llançà